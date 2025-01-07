Onedio Okuyucularının Karar Verdiği Ankette Ödüle Layık Görülen Müge Anlı'ya Ödülünü Bizzat Verdik!

Onedio'nun ikonik 'Ne Seneydi Be' Ödülleri, sosyal medyada büyük ses getirmeye devam ediyor. Sevgili okuyucularımızın, 2024'ün enlerini seçtiği anketimizde başarılı sunucu Müge Anlı 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ödülüne layık görüldü! Biz de Müge Anlı'yı stüdyosunda ziyaret ettik ve ödülünü takdim ettik!