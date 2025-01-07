Onedio Okuyucularının Karar Verdiği Ankette Ödüle Layık Görülen Müge Anlı'ya Ödülünü Bizzat Verdik!
Onedio Okuyucularının Karar Verdiği Ankette Ödüle Layık Görülen Müge Anlı'ya Ödülünü Bizzat Verdik!
Kaynak: https://x.com/Mugeanliatvde/status/18...
Onedio'nun ikonik 'Ne Seneydi Be' Ödülleri, sosyal medyada büyük ses getirmeye devam ediyor. Sevgili okuyucularımızın, 2024'ün enlerini seçtiği anketimizde başarılı sunucu Müge Anlı 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ödülüne layık görüldü! Biz de Müge Anlı'yı stüdyosunda ziyaret ettik ve ödülünü takdim ettik!
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Her sene olduğu gibi 2024'te de Onedio okuyucuları en'lerini seçti. Aralık ayında yayınladığımız ankette bu yıl da sonuç değişmedi.
En İyi Gündüz Kuşağı Programı her yıl olduğu gibi bu yıl da Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı oldu.
Ekrandaki başarısını hayranlıkla izlediğimiz, tam 16 yıldır her gün evlerimize konuk olan başarılı gazeteci Müge Anlı'ya ödülünü bizzat takdim etmek istedik.
Ekibimizin değerli editörleri Merve Ersoy Çağlayan ve Sena Erdoğdu, hem sizlerin hem de bizlerin adına ödülü takdim etmek üzere soluğu Müge Anlı stüdyosunda aldı!
Sevgili Müge Anlı'ya 'Ne Seneydi Be' anketimizde okuyucularımız tarafından layık görüldüğü ödülünü büyük bir heyecanla verdik!
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Her yıl aynı, biz tarafından anket yapılmış bizim bundan haberimiz yok. Sürekli müge anlı 😵💫