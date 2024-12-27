Onedio "Ne Seneydi Be" Ödüllerinin Sahiplerini Açıklıyoruz: İşte 2024'ün En İyileri
Onedio "Ne Seneydi Be" Ödüllerinin Sahiplerini Açıklıyoruz: İşte 2024'ün En İyileri
Koca bir yılı arkamızda bırakırken, aralık ayı başında yayınladığımız bir anketle bu yılı sonlandırmak istedik. Siz değerli Onedio okuyucularının oylarıyla 2024'ün en iyilerini seçtiğimiz anketimiz sonuçlandı!
Buyurun hep beraber göz atalım!
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En İyi Televizyon Dizisi: Kızıl Goncalar
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En İyi Kadın Oyuncu: Demet Evgar
En İyi Erkek Oyuncu: Mert Yazıcıoğlu
En İyi Çocuk Oyuncu: Melisa Duru Önal
En Çok Yakışan Dizi Çifti: Mina Demirtaş ve Mert Yazıcıoğlu
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En İyi İnternet Dizisi: Prens
Yılın En İyi Yabancı Dizisi: Bridgerton 3 Sezon
Yılın En İyi Yerli Filmi: Atatürk 1881-1919
Yılın En İyi Yabancı Filmi: Inside Out 2
En İyi Dijital İçerik: Konuşanlar
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En İyi Yarışma Programı: MasterChef Türkiye
En İyi Gündüz Kuşağı Programı: Müge Anlı ile Tatlı Sert
En İyi Influencer-YouTuber Kadın: Ceyda Kasabalı
En İyi Influencer-YouTuber Erkek: Fırat Albayram
En İyi Tiktoker/Twitch Yayıncısı Kadın: Cemre Solmaz
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En İyi Tiktoker/Twitch Yayıncısı Erkek: Tuğkan Gönültaş
En İyi Kadın Şarkıcı: Hadise
En İyi Erkek Şarkıcı: Mabel Matiz
En İyi Müzik Grubu: Dedublüman
En İyi Rapçi: Ceza
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En İyi Şarkı: Ateşe Düştüm
Yılın Magazin Olayı: Wanda ve Icardi'nin aşk hayatı
Yılın Sporcusu: Arda Güler
Bonus!!! 2024 Yılının En Güvenilir Ünlüsünü seçtiğimiz anketimizin birincisi Haluk Levent oldu.🥳 Bununla beraber;👇
2024 yılının en iyi gazetecisi anketimizde ise Fatih Altaylı açık ara birinci oldu!🥳
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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