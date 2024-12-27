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Onedio "Ne Seneydi Be" Ödüllerinin Sahiplerini Açıklıyoruz: İşte 2024'ün En İyileri

Onedio "Ne Seneydi Be" Ödüllerinin Sahiplerini Açıklıyoruz: İşte 2024'ün En İyileri

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
27.12.2024 - 10:36

Koca bir yılı arkamızda bırakırken,  aralık ayı başında yayınladığımız bir anketle bu yılı sonlandırmak istedik. Siz değerli Onedio okuyucularının oylarıyla 2024'ün en iyilerini seçtiğimiz anketimiz sonuçlandı! 

Buyurun hep beraber göz atalım!

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En İyi Televizyon Dizisi: Kızıl Goncalar

En İyi Televizyon Dizisi: Kızıl Goncalar

2024 yılının belki de en çok konuştuğumuz dizilerinden biri Kızıl Goncalar. Dizinin senaryosu ve oyuncularının başarılı performansı hepimizi ekrana kitledi. Herkes tarafından çok sevilen Kızıl Goncalar, reyting başarısı gösterirken enler anketimizde de en iyi televizyon dizisi seçildi.

En İyi Kadın Oyuncu: Demet Evgar

En İyi Kadın Oyuncu: Demet Evgar

Sektörde yıllardır başarısını koruyan ve her dizi, filmde adından söz ettiren Demet Evgar'ın başarılı oyunculuğuna diyecek yok. Samimi davranışları, Bahar dizisindeki performansı ile bu yıl en çok belki de onu konuştuk. Onedio Ne Seneydi Be Ödülleri'nden En İyi Kadın Oyuncu kategorisinin birincisi Demet Evgar oldu.

En İyi Erkek Oyuncu: Mert Yazıcıoğlu

En İyi Erkek Oyuncu: Mert Yazıcıoğlu

2024 yılının enleri seçtiğimiz anketimizde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Mert Yazıcıoğlu aldı. Kızıl Goncalar dizisinde adından sıkça söz ettiren Mert Yazıcıoğlu, hepimizin ağzını açık bıraktıracak bir performansa sahip.

En İyi Çocuk Oyuncu: Melisa Duru Önal

En İyi Çocuk Oyuncu: Melisa Duru Önal

2024 Ne Seneydi Be Ödülleri'nde En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü ise Melisa Duru Önal'a gitti. Hem tatlı hem de yaşına göre oldukça yüksek performansta oyunculuk sergileyen Melisa Duru Önal, Leyla dizisindeki başarısıyla takdir gördü.

En Çok Yakışan Dizi Çifti: Mina Demirtaş ve Mert Yazıcıoğlu

En Çok Yakışan Dizi Çifti: Mina Demirtaş ve Mert Yazıcıoğlu

Evet, yılın en çok sevilen ödüllerinden biri de En Çok Yakışan Dizi Çifti Ödülü... Yine Kızıl Goncalar dizisinin sevilen çifti Mina Demirtaş ve Mert Yazıcıoğlu bu ödüle layık oldu. Aralarındaki iletişim ve çekim, ekran başındaki herkese yansıdı.

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En İyi İnternet Dizisi: Prens

En İyi İnternet Dizisi: Prens

Herkesin hemfikir olduğu bir konu varsa o da En İyi İnternet Dizisi ödülünün Prens'e ait olduğudur. Yayınlandığı tarihten itibaren herkesi ekran başına kitleyen ve replikleri artık dilimize yerleşmiş olan Prens dizisi, gerek komedi anlayışı gerek konusuyla kendisini çok sevdirdi.

Yılın En İyi Yabancı Dizisi: Bridgerton 3 Sezon

Yılın En İyi Yabancı Dizisi: Bridgerton 3 Sezon

3. sezonu yayınlanan Bridgerton ise Yılın En İyi Dizisi seçilerek kendini bir kere daha kanıtladı. Güçlü rakipleri arasından sıyrılan ve herkesin ilgisini çeken dizi bu yılın en iyi yabancı dizisi oldu.

Yılın En İyi Yerli Filmi: Atatürk 1881-1919

Yılın En İyi Yerli Filmi: Atatürk 1881-1919

2024 yılının en iyi yerli filmi ise Atatürk 1881-1919 oldu. Büyük emek ve çaba ile çekilen dizi bize hem özlem hem de tarihi bir doku hissettirdi.

Yılın En İyi Yabancı Filmi: Inside Out 2

Yılın En İyi Yabancı Filmi: Inside Out 2

Vizyona gireceği tarihi takip edilen ve merakla beklenen Inside Out 2, 2024 yılının en iyi yabancı filmi seçildi.

En İyi Dijital İçerik: Konuşanlar

En İyi Dijital İçerik: Konuşanlar

2024 yılının enlerini seçtiğimiz anketimizde En İyi Dijital İçerik kategorisinde güçlü rakiplerini eleyerek birinci seçilen içerik Hasan Can Kaya Konuşanlar oldu. Samimi ve herkesin severek takip ettiği program, yayınlandığı günden itibaren ilgiyle takip ediliyor.

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En İyi Yarışma Programı: MasterChef Türkiye

En İyi Yarışma Programı: MasterChef Türkiye

2024 Yılının En İyi Yarışma Programı ise MasterChef Türkiye oldu. Yemek programları arasında kalitesiyle ön plana çıkan ve ilgiyle takip edilen program reytinglerde de kendini gösteriyor.

En İyi Gündüz Kuşağı Programı: Müge Anlı ile Tatlı Sert

En İyi Gündüz Kuşağı Programı: Müge Anlı ile Tatlı Sert

Bu yıl da değişmeyen bir şey varsa o da Müge Anlı olmalı. En İyi Gündüz Kuşağı Programı her yıl olduğu gibi bu yılda Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı oldu. Gerçekleri araştıran ve doğruları söylemekten çekinmeyen Müge Anlı, her sabah evimize misafir oluyor.

En İyi Influencer-YouTuber Kadın: Ceyda Kasabalı

En İyi Influencer-YouTuber Kadın: Ceyda Kasabalı

Tatlı ve oldukça samimi Ceyda Kasabalı, son yılların en sevilen influencerlarından biri. İçimizden biri tavırları ve soğuk olduğuna inansa da, bize sıcacık gelen esprileriyle 2024 yılının En İyi Influencer-YouTuber Kadın'ı seçildi.

En İyi Influencer-YouTuber Erkek: Fırat Albayram

En İyi Influencer-YouTuber Erkek: Fırat Albayram

2024 yılının En İyi Influencer-YouTuber Erkeği ise Fırat Albayram oldu. YouTube'da eşi Ceyda Kasabalı ile çeşitli vloglar çeken ikili hem seyir zevki veriyor hem de ilgimizi çekiyor.

En İyi Tiktoker/Twitch Yayıncısı Kadın: Cemre Solmaz

En İyi Tiktoker/Twitch Yayıncısı Kadın: Cemre Solmaz

Son yılların en popüler uygulamalarından olan TikTok ve Twitch artık ödüllerden de yer almaya başladı. Çok sayıda takipçiye ulaşan ve çektikleri videolar ile sevilen TikTokerlar arasında Cemre Solmaz %23 oranla ödüle layık oldu.

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En İyi Tiktoker/Twitch Yayıncısı Erkek: Tuğkan Gönültaş

En İyi Tiktoker/Twitch Yayıncısı Erkek: Tuğkan Gönültaş

2024'ün enlerini seçtiğimiz anketimizde En İyi Tiktoker-Twitch Yayıncısı Erkek Tuğkan Gönültaş oldu. Yayınlarında fazla sayıda kitleye hitap eden ve keyifli sohbetiyle kendini sevdiren Tuğkan Gönültaş, hak edilmiş bir ödüle sahip.

En İyi Kadın Şarkıcı: Hadise

En İyi Kadın Şarkıcı: Hadise

Şarkıları, dansı, açıklamaları ve tarzıyla adından sıkça söz ettiğimiz Hadise 2024 yılının En İyi Kadın Şarkıcısı seçildi.

En İyi Erkek Şarkıcı: Mabel Matiz

En İyi Erkek Şarkıcı: Mabel Matiz

Yılın En İyi Erkek Şarkıcısı ise Mabel Matiz oldu. İçimize dokunan, ağzımıza dolanan şarkılarıyla gönlümüzde taht kuran Mabel Matiz bu ödülü sonuna kadar hak etti.

En İyi Müzik Grubu: Dedublüman

En İyi Müzik Grubu: Dedublüman

Son zamanların en iyi müzik grubu tartışmasız ki Dedublüman... Sizlerin oylarıyla En İyi Müzik Grubu seçilen Dedublüman %28 oyla birinci oldu.

En İyi Rapçi: Ceza

En İyi Rapçi: Ceza

Tartışmasız 2024 Yılının En İyi Rapçi ödülünü Ceza almalıydı ve aldı da. Sizlerin oylarıyla tam %28 oyla Ceza 2024 Yılının En İyi Rapçisi oldu.

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En İyi Şarkı: Ateşe Düştüm

En İyi Şarkı: Ateşe Düştüm

2024 yılında birçok şarkı hayatımıza girdi. Hepsini çok sevdik ve çok kez dinledik. Bu yılın En İyi Şarkısı Mert Demir ve Mela Bedel'den 'Ateşe Düştüm' oldu.

Yılın Magazin Olayı: Wanda ve Icardi'nin aşk hayatı

Yılın Magazin Olayı: Wanda ve Icardi'nin aşk hayatı

Yılın magazin olayı ise Wanda ve Icardi'nin aşk hayatı oldu. Gündemden düşmeyen pozlar, story'ler ve yeni aşklar ile çok konuştuğumuz ikili, Türkiye'nin en çok dikkat çeken magazin figürleri oldu.

Yılın Sporcusu: Arda Güler

Yılın Sporcusu: Arda Güler

Evet, 2024 yılının sporcusu ise Arda Güler oldu. Genç yaşına rağmen birçok başarı yakalayan ve Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, 2024 yılının hem başarılı hem de çok konuşulan sporcusu oldu.

Bonus!!! 2024 Yılının En Güvenilir Ünlüsünü seçtiğimiz anketimizin birincisi Haluk Levent oldu.🥳 Bununla beraber;👇

Bonus!!! 2024 Yılının En Güvenilir Ünlüsünü seçtiğimiz anketimizin birincisi Haluk Levent oldu.🥳 Bununla beraber;👇

2024 yılının en iyi gazetecisi anketimizde ise Fatih Altaylı açık ara birinci oldu!🥳

2024 yılının en iyi gazetecisi anketimizde ise Fatih Altaylı açık ara birinci oldu!🥳
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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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