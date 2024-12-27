Onedio "Ne Seneydi Be" Ödüllerinin Sahiplerini Açıklıyoruz: İşte 2024'ün En İyileri

Bu yıl da değişmeyen bir şey varsa o da Müge Anlı olmalı. En İyi Gündüz Kuşağı Programı her yıl olduğu gibi bu yılda Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı oldu. Gerçekleri araştıran ve doğruları söylemekten çekinmeyen Müge Anlı, her sabah evimize misafir oluyor.