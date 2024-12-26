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2024 Yılının En Güvenilir 10 Ünlüsü Açıklandı!

2024 Yılının En Güvenilir 10 Ünlüsü Açıklandı!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
26.12.2024 - 11:45

Yaklaşık 1 ay önce sizlere 2024 yılında Türkiye'nin en güvenilir ismini sormuştuk. Emek vererek oy kullandığınız anketimiz sonuçlandı. Sizlerin oylarıyla 2024 yılının en güvenilir 10 ismi belirlendi!

Buyurun hep birlikte göz atalım!;👇

Anketimizi merak ettiysen;

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10. Binnur Kaya

10. Binnur Kaya

Oldukça naif karakteriyle ve dizi, film performansları çokça sevilen Binnur Kaya, en güvenilir anketimizde 10. oldu.

9. Fatih Altaylı

9. Fatih Altaylı

Gazetecilik ve haber konusunda ilham aldığımız isimlerden olan ve anlaşılan herkese ilham veren Fatih Altaylı, 2024 yılının en güvenilir ismini seçtiğimiz anketimizde 9. oldu.

8. Tarkan

8. Tarkan

Evetttt Megastar Tarkan'ın olmadığı bir liste düşünemiyoruz. Nesiller boyu hem şarkıları hem de duyarlı davranışlarıyla sevilen sayılan Tarkan en güvenilir anketimizde 8. oldu.

7. Eda Erdem

7. Eda Erdem

Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem, yeteneği, hırsı ve güzelliğiyle büyülüyor. Onu izlerken biz de aynı hırsı hissediyoruz. En güvenilir ünlüler anketimizde kendisi 7. oldu.

6. Demet Evgar

6. Demet Evgar

Bahar dizisiyle adından sık sık bahsettiğimiz, doğal halleriyle ve oyunculuk performansıyla sevilen Demet Evgar, Türkiye'nin en güvenilir isimleri arasında yer aldı. Kendisi anketimizde 6. oldu.

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5. Arda Güler

5. Arda Güler

Bu yıl çok kez andığımız Arda Güler, 2024 yılının en güvenilir isimlerinden biri. Yetenekli ve izlerken herkesi hayran bırakan Arda Güler, Türkiye'nin en güvenilir isimleri arasında 5. sırada yer aldı.

4. Oğuzhan Uğur

4. Oğuzhan Uğur

Listemize 4. sıradan giren isim ise tabii ki Oğuzhan Uğur oldu. Yaptığı programlarla hem en hassas yerlerimize dokundu hem de söylemek istediklerimizi bizim yerimize de söyledi. Bununla birlikte Saygı1 konserleriyle hepimizin eğlenmesine de imkan tanıdı.

3. Kenan İmirzalıoğlu

3. Kenan İmirzalıoğlu

Sevilen, başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu anlaşılan herkese güven veren biri. Düzgün aile hayatı ve kariyeri oldukça takdir gören Kenan İmirzalıoğlu, en güvenilir ünlüler arasında 3. oldu.

2. Müge Anlı

2. Müge Anlı

Ve tabii kiii Müge Anlı. Türkiye'nin sözcüsü niteliğinde olan ve cesur program anlayışıyla herkesin gönlünde taht kurmuş durumda. Kendisi anketimizde 2. oldu.

1. Haluk Levent

1. Haluk Levent

Evetttt anketimizin birincisi her yıl olduğu gibi bu yıl da Haluk Levent oldu. Türkiye tarafından büyük sevgiyle karşılanan Haluk Levent en güvenilir isimler arasında birinciliğe oturdu.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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Osman Elmallı

arda veledinin nesi güvenilir

KozMaça

Fatih Altaylı için az önce yazdıklarımdan dolayı utanıyorum. Oytun reise laf etmiş. Fatihi gömdük orada... Olmadı şimdi..

KozMaça

Oytun bey de olmalıydı burada.. Adamın açıklamaları üzerinden komedi 1 içerik üretmişsiniz.. Oytun bey fakirlik iyidir derken şurada haklıydı - Türk eliti (z... Devamını Gör