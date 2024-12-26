2024 Yılının En Güvenilir 10 Ünlüsü Açıklandı!
2024 Yılının En Güvenilir 10 Ünlüsü Açıklandı!
Yaklaşık 1 ay önce sizlere 2024 yılında Türkiye'nin en güvenilir ismini sormuştuk. Emek vererek oy kullandığınız anketimiz sonuçlandı. Sizlerin oylarıyla 2024 yılının en güvenilir 10 ismi belirlendi!
Buyurun hep birlikte göz atalım!;👇
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10. Binnur Kaya
9. Fatih Altaylı
8. Tarkan
7. Eda Erdem
6. Demet Evgar
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5. Arda Güler
4. Oğuzhan Uğur
3. Kenan İmirzalıoğlu
2. Müge Anlı
1. Haluk Levent
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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arda veledinin nesi güvenilir
Fatih Altaylı için az önce yazdıklarımdan dolayı utanıyorum. Oytun reise laf etmiş. Fatihi gömdük orada... Olmadı şimdi..
Oytun bey de olmalıydı burada.. Adamın açıklamaları üzerinden komedi 1 içerik üretmişsiniz.. Oytun bey fakirlik iyidir derken şurada haklıydı - Türk eliti (z... Devamını Gör