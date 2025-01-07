Şakir Paşa Ailesi Dizisinin Platosunda Çıkan Yangının İtfaiye Raporu Ortaya Çıktı!

Daha iki bölüm yayınlanmasına rağmen gündemden düşmeyen 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisi, bir süredir ekranlarda yer almıyor. Dizinin setinde çıkan büyük yangın nedeniyle çekimlere ara verildi. Dizi setinde çıkan yangında Şakir Paşa Köşkü tamamen kül olmuştu. Aralık ayında yaşanan bu olayın ardından itfaiye raporu ortaya çıktı.

Kaynak: Birsen Altuntaş