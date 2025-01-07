Şakir Paşa Ailesi Dizisinin Platosunda Çıkan Yangının İtfaiye Raporu Ortaya Çıktı!
Şakir Paşa Ailesi Dizisinin Platosunda Çıkan Yangının İtfaiye Raporu Ortaya Çıktı!
Daha iki bölüm yayınlanmasına rağmen gündemden düşmeyen 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisi, bir süredir ekranlarda yer almıyor. Dizinin setinde çıkan büyük yangın nedeniyle çekimlere ara verildi. Dizi setinde çıkan yangında Şakir Paşa Köşkü tamamen kül olmuştu. Aralık ayında yaşanan bu olayın ardından itfaiye raporu ortaya çıktı.
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NOW TV'de yayınlanan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi televizyona yeni bir soluk getirmiş ve izleyicilerin büyük beğenisini kazanmıştı. Ancak bu mutluluk uzun sürmedi.
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Dizinin üçüncü bölümü yayınlanmadan hemen önce, Kartal’da bulunan devasa setinde çıkan yangında dizide kullanılan ve Büyükada’daki bir köşkün birebir replikası olarak inşa edilen dekor tamamen küle döndü. Dizinin çekimlerine uzunca bir süre ara verildi.
Gazeteci Birsen Altuntaş, Aralık ayında yaşanan bu feci yangının ardından itfaiye raporunun ortaya çıktığını açıkladı.
Kulislerde yapımcının uğradığı maddi zararın 50 milyon TL’ye ulaştığı konuşulan yangının elektrik kaynaklı olduğu belirtildi.
Ancak rapora göre çıkış noktası kesin olarak tespit edilemedi. Raporda ayrıca setin tamamında dekorların kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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