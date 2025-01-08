Yeşilçam'ın Ünlü Aktörü Kanal D'nin Reyting Rekortmeni Dizisi Uzak Şehir'in Kadrosuna Dahil Oldu
Yeşilçam'ın Ünlü Aktörü Kanal D'nin Reyting Rekortmeni Dizisi Uzak Şehir'in Kadrosuna Dahil Oldu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve ilk günden bu yana reytinglerde büyük başarı yakalayan Uzak Şehir, diğer pek çok dizi gibi yılbaşı arasına girmişti. 13 Ocak'ta yeni bölümü yayınlanacak dizinin kadrosuna efsane bir isim daha dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yeşilçam aktörü dizide rol alacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı Uzak Şehir, sezonda 10 reyting barajını geçen ikinci dizi olmayı başarmış ve güçlü reytinglerle de sezona devam etmişti.
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Asmalı Konak döneminden gelen aşiret dizisi ilgisini sürdüren dizi, diğer diziler gibi yılbaşı arasına girmişti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin kadrosuna usta bir Yeşilçam aktörü katıldı.
Mahmut Cevher, Mahmut Ağa’nın Kaya Albora’nın vurduğu Sedat Nalhanoğlu’nun babası olarak hikayeye katılacak ve dizide 5 bölüm rol alacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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