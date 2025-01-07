Survivor'da İsyan Ettiği İçin Eleştirilen Efecan'a Eşinden Destek Gecikmedi!
Survivor'da İsyan Ettiği İçin Eleştirilen Efecan'a Eşinden Destek Gecikmedi!
Survivor 2025'in başlamasıyla heyecan doruklara yükseldi. Gerilimin de günden güne arttığı yarışmada bu kez Efecan hedefteydi. Yarışmada bir kez dinlenmek isteyen Efecan, takım arkadaşları tarafından fena eleştirilmişti. Efecan'a eşinden destek gecikmedi.
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Survivor 2025 önceki sezonlarda olduğu gibi bu sezon da oldukça hızlı başladı.
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Daha ilk haftadan tartışmaların yaşandığı Survivor'da, eleme potasına giren Efecan günün en çok konuşulan ismiydi.
Bir oyunda dinlenmek isteyen Efecan, takım arkadaşlarının eleştirilerine maruz kaldı.
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Efecan'a eşinden destek gecikmedi!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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