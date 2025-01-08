Senaryosu Değişen Annem Ankara'ya Dahil Olan 'Rıza' Karakteri Hikayeye Başka Bir Yön Verecek!
Senaryosu Değişen Annem Ankara'ya Dahil Olan 'Rıza' Karakteri Hikayeye Başka Bir Yön Verecek!
Kanal D ekranlarında yayınlanan Annem Ankara, Öyle Bir Geçer Zaman ki etkisi yaratmış ve izleyici tarafından çok sevilmişti. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı dizide dramatik bir aile hikayesi işleniyor. Dizide hikayenin bir miktar değiştiği iddia edilmişti. Muhabir Online'ın haberine göre diziye Rıza adıyla ünlü bir isim katılacak ve hikayeye yön verecek.
Kaynak: Muhabir Online
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Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı Annem Ankara, Öyle Bir Geçer Zaman ki etkisi yaratarak izleyiciyi kısa sürede kendine bağlamıştı.
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Dizide dram o kadar güzel işleniyor ki izlerken hayata dair her şey mevcutmuş gibi hissettiriyor.
Hasan'a kinimizi diri tuttuğumuz dizide senaryoda birtakım değişiklikler olacağı söylenmişti.
Muhabir Online'ın haberine göre diziye Rıza karakteriyle Orhan Kılıç dahil olacak.
Kılıç, Nazan'ın eski ve evli sevgilisi olarak hikayeye renk katacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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