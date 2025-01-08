Senaryosu Değişen Annem Ankara'ya Dahil Olan 'Rıza' Karakteri Hikayeye Başka Bir Yön Verecek!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Annem Ankara, Öyle Bir Geçer Zaman ki etkisi yaratmış ve izleyici tarafından çok sevilmişti. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı dizide dramatik bir aile hikayesi işleniyor. Dizide hikayenin bir miktar değiştiği iddia edilmişti. Muhabir Online'ın haberine göre diziye Rıza adıyla ünlü bir isim katılacak ve hikayeye yön verecek.

Kaynak: Muhabir Online