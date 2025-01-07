Bankadan Para Transferi Yapanlar Dikkat! EFT Ücretlerine Büyük Zam Yapıldı
Bankadan Para Transferi Yapanlar Dikkat! EFT Ücretlerine Büyük Zam Yapıldı
Yeni yılın gelmesiyle birlikte zamlar gelmeye devam ediyor. Bir zam haberi de bankalardan yapılan EFT ücretlerine geldi. Bankalar tarafından para transferi işlemlerinde uygulanan EFT ücretlerine yüzde 44,38 oranında zam yapıldı.
İşte detaylar…
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Bankalar tarafından para transferi işlemlerinde uygulanan EFT ücretlerine yüzde 44,38 oranında zam yapıldı.
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Para transferi işlemlerinde tüm bankalar için geçerli olacak 2025 tarifesi belli oldu.
Buna göre, EFT ücretlerine de 2024 yılında açıklanan yüzde 44,38'lik enflasyon oranında zam yapıldı. Tutar basamakları da aynı oran doğrultusunda zamlandı.
Yeni uygulama ile birlikte banka hesapları arasında gerçekleştirilecek para transferlerinde geçerli olacak kesinti tutarları şu şekilde belirlendi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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