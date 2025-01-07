Avrupa’da Norovirüs Alarmı: Virüs, Türkiye’nin Kapısında! Norovirüs Nedir, Norovirüsten Nasıl Korunulur?
Avrupa’da Norovirüs Alarmı: Virüs, Türkiye’nin Kapısında! Norovirüs Nedir, Norovirüsten Nasıl Korunulur?
Avrupa’da hastaneler grip vakalarıyla dolup taşıyor. Romanya’da bir haftada 4 bin vaka kaydedildi, 4 kişi öldü. Fransa, İspanya ve Macaristan’da ek önlemler alındı.
Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı. En sık görülen semptomlar ishal, kusma, mide bulantısı, mide ağrısı, ateş, baş ağrısı ve vücut ağrıları.
İşte Avrupa’da yeni bir salgın tehdidi olan Norovirüs için bilmeniz gereken her şey…
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Yeni yılın ardından Avrupa’da grip vakaları hızla artıyor. Fransa, İspanya ve Romanya gibi ülkelerde hastaneler dolup taşarken, Macaristan’da bazı hastanelerde maske takma zorunluluğu getirildi.
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Romanya’da geçtiğimiz hafta yalnızca grip nedeniyle 4 binin üzerinde vaka kaydedilirken, bu hastalığa bağlı 4 ölüm gerçekleşti.
Fransa ve İspanya’da da hastaneler, özellikle 15 yaş altı çocuklar ve 60 yaş üstü yetişkinlerden gelen başvurular nedeniyle yoğun bir dönem geçiriyor.
Türkiye’de grip salgını şimdilik ciddi bir boyuta ulaşmasa da, hastanelere üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetleriyle başvuranların sayısı hızla artıyor. Uzmanlar, grip virüsünün Türkiye’ye de yayılabileceği uyarısında bulunurken, Norovirüs salgınına karşı da önlemlerin artırılması gerektiğini vurguluyor.
Milliyet’e açıklamalarda bulunan Biruni Üniversite Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Eda Kepenekli Kadayıf, Norovirüs hakkında kritik bilgiler verdi:
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“Norovirüs, ishal ve kusmaya neden olan çok bulaşıcı bir virüstür. Genellikle ‘mide gribi’ olarak adlandırılır, ancak grip virüsüyle ilgisi yoktur” Norovirüs mide veya bağırsak iltihabına yol açarak akut gastroenterite neden olur.
Virüs, bulaştıktan 12 ila 48 saat içinde belirtiler gösterir. En yaygın semptomlar arasında kusma, ishal, mide bulantısı, ateş ve vücut ağrıları bulunur.
Kadayıf, Norovirüs’ten korunmak için alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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