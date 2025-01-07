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Reha Muhtar Vasiyetini Açıkladı: Ferdi Tayfur’un Cenazesinde Olanları Görünce Vasiyetini Herkese Duyurdu

Reha Muhtar Vasiyetini Açıkladı: Ferdi Tayfur’un Cenazesinde Olanları Görünce Vasiyetini Herkese Duyurdu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.01.2025 - 08:07

Eski eşi Deniz Uğur ile yaşadığı velayet davası ile sık sık gündeme gelen eski gazeteci Reha Muhtar, Ferdi Tayfur’un cenazesinde yaşanan olayları gördükten sonra vasiyetini açıkladı. Geçtiğimiz aylarda evinde düşüp beyin kanaması geçiren, bir süre sonra da entübe edilen Reha Muhtar, açıkladığı vasiyetinde Deniz Uğur’un cenazesine katılmamasını istedi. 

İşte detaylar…

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Geçtiğimiz aylarda evinde düşüp beyin kanaması geçiren, bir süre sonra da entübe edilen Reha Muhtar, eski sağlığına kavuşmaya başladı.

Geçtiğimiz aylarda evinde düşüp beyin kanaması geçiren, bir süre sonra da entübe edilen Reha Muhtar, eski sağlığına kavuşmaya başladı.

Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören ünlü haber spikeri Ferdi Tayfur'un ölümünden sonra aile arasında yaşanan krizi görünce bir paylaşım yaptı.

Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören ünlü haber spikeri Ferdi Tayfur'un ölümünden sonra aile arasında yaşanan krizi görünce bir paylaşım yaptı.

Ferdi Tayfur’un başına gelenlerin kendi başına gelmesinden korktuğunu yazan Muhtar "Ferdi Tayfur’un annesinin etkisindeki kızıyla hayatta görüşememesi, öldükten sonra cenazesindeki olaylar umarım benim başıma gelmez. Bütün mücadelem o…” ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur’un başına gelenlerin kendi başına gelmesinden korktuğunu yazan Muhtar "Ferdi Tayfur’un annesinin etkisindeki kızıyla hayatta görüşememesi, öldükten sonra cenazesindeki olaylar umarım benim başıma gelmez. Bütün mücadelem o…” ifadelerini kullandı.

Reha Muhtar paylaşımında "Sevenlerime vasiyetimdir Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" dedi.

Reha Muhtar paylaşımında "Sevenlerime vasiyetimdir Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" dedi.

Reha Muhtar tedavisi bittikten sonra, "Her şey benim’ derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı. Buna çocuklarım da dahil” diyerek gündeme gelmişti.

Reha Muhtar tedavisi bittikten sonra, "Her şey benim’ derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı. Buna çocuklarım da dahil” diyerek gündeme gelmişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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