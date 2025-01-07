Ferdi Tayfur’un Dudak Uçuklatan Mirası Nasıl Paylaşılacak? Çocuk Başına 600 Milyon TL Düşüyor!
Ferdi Tayfur’un Dudak Uçuklatan Mirası Nasıl Paylaşılacak? Çocuk Başına 600 Milyon TL Düşüyor!
Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlandı.
Efsane sanatçının ardından en çok konuşulan konulardan biri Tayfur’ın geride bıraktığı mirası oldu.
İçinde Marmaris'te bir koy ve yarımadanın da bulunduğu çok sayıda taşınmaza sahip olan Ferdi Tayfur'un Adana, İstanbul, Marmaris'te 86 evi olduğu ortaya çıktı. Ferdi Tayfur'un serveti muhtemelen sanatçının farklı tarihlerde birlikteliklerden dünyaya gelen 5 çocuğu arasında pay edilecek.
İşte Milliyet’ten Ali Eyüboğlu ve Günaydın’dan Ömer Karahan’ın verdiği bilgilerde Ferdi Tayfur’un mirasının yaşatacakları…
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Vefatıyla Türkiye'yi ve hayranlarını yasa boğan Ferdi Tayfur'un ciddi bir serveti vardı. 34 film çeken ve bütün kasetleri neredeyse yok satan, konserdeki izleyici sayıları ile hâlâ konuşulan Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından mal varlığı yeniden gündemde.
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Günaydın’dan Ömer Karahan’ın haberine göre; İçinde Marmaris'te bir koy ve yarımadanın da bulunduğu çok sayıda taşınmaza sahip olan Ferdi Tayfur'un Adana, İstanbul, Marmaris'te 86 evi olduğu ortaya çıktı.
Ferdi Tayfur'un serveti muhtemelen sanatçının farklı tarihlerde birlikteliklerden dünyaya gelen 5 çocuğu arasında pay edilecek. Ferdi Tayfur, yaşamı boyunca tek resmi evlilik yaptı. Çocukları, eşleri, torunları, yeğenleri derken Ferdi Tayfur tek başına büyük bir aileyi temsil ederek yaşamını sürdürdü.
Tayfur, Marmaris'teki yaşamı için hep 'Cennetim' benzetmesini kullandı. Bugün Tayfur'un sahip olduğu yarımada için bölgedeki emlakçılar, "En az 12 milyon dolar eder" diyor. Yani bu arazinin fiyatı en az 400 milyon TL.
İstanbul ve Adana'daki daireler, Türkiye sınırları içerisinde arsa ve araziler, yaptığı eserlerden elde ettiği hak edişler –ve halihazırda ömür boyu sürecek telifler- derken Ferdi Baba yaklaşık 3 milyar TL gibi bir serveti geride kalanlara bırakmış. Yani bu hesaba göre her çocuk bu servetten 600 milyon lira pay alacak gibi görünüyor.
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Milliyet’ten Ali Eyüboğlu’nun haberine göre; Ferdi Tayfur’un bildiğim kadarıyla nüfusuna kayıtlı Timur ve Taha adlı iki oğluyla Tuğba, Funda ve Tuğçe adlı üç kızı, yani beş çocuğu var...
Kendisine böbreğini veren büyük oğlu Timur’un varlığını 13 yaşına geldiğinde öğrenen, resmî nikâhlı eşi Zeliha Turanbaykurt’tan iki kızı dışındaki üç çocuğu evlilik dışı ilişkilerinden olan Ferdi Tayfur bir vasiyet bıraktıysa ve bu açıklandığında acaba nasıl bir tablo çıkacak ortaya?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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