Ferdi Tayfur’un Dudak Uçuklatan Mirası Nasıl Paylaşılacak? Çocuk Başına 600 Milyon TL Düşüyor!

Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlandı.

Efsane sanatçının ardından en çok konuşulan konulardan biri Tayfur’ın geride bıraktığı mirası oldu.

İçinde Marmaris'te bir koy ve yarımadanın da bulunduğu çok sayıda taşınmaza sahip olan Ferdi Tayfur'un Adana, İstanbul, Marmaris'te 86 evi olduğu ortaya çıktı. Ferdi Tayfur'un serveti muhtemelen sanatçının farklı tarihlerde birlikteliklerden dünyaya gelen 5 çocuğu arasında pay edilecek.

İşte Milliyet’ten Ali Eyüboğlu ve Günaydın’dan Ömer Karahan’ın verdiği bilgilerde Ferdi Tayfur’un mirasının yaşatacakları…

KAYNAK 1

KAYNAK 2