onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bakandan Zam Sinyali: Köprü ve Otoyol Ücretleri Artacak

Bakandan Zam Sinyali: Köprü ve Otoyol Ücretleri Artacak

Zam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.01.2025 - 14:04

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu köprü ve otoyollara zam geleceğini açıkladı. Son olarak 2024’ün Ağustos ayında zamlanan köprü ve otoyol geçişlerine ne kadar zam yapılacağı kısa süre içinde belli olacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu NTV’de katıldığı canlı yayında köprü ve otoyol geçilerinde ödenen ücretlere zam hazırlığı içinde olduklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu NTV’de katıldığı canlı yayında köprü ve otoyol geçilerinde ödenen ücretlere zam hazırlığı içinde olduklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu, "Bir hesap modelimiz var, hafif ve ağır bakım giderleri var, bir çalışma yapıyoruz. Zannediyorum önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşırız" dedi.

Bakan Uraloğlu, "Bir hesap modelimiz var, hafif ve ağır bakım giderleri var, bir çalışma yapıyoruz. Zannediyorum önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşırız" dedi.

Köprü ve otoyolların geçiş ücretlerine, en son 16 Ağustos 2024'ten itibaren yüzde 38 ile 42 arasında değişen oranlarda zam yapılmıştı.

Köprü ve otoyolların geçiş ücretlerine, en son 16 Ağustos 2024'ten itibaren yüzde 38 ile 42 arasında değişen oranlarda zam yapılmıştı.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, otomobiller için geçiş ücreti 33 lira olarak uygulanıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde otomobiller için geçiş ücreti 70 TL.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, otomobiller için geçiş ücreti 33 lira olarak uygulanıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde otomobiller için geçiş ücreti 70 TL.

Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti, zam sonrası otomobiller için 555 TL olmuştu.

Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti, zam sonrası otomobiller için 555 TL olmuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
3
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın