Bakandan Zam Sinyali: Köprü ve Otoyol Ücretleri Artacak
Bakandan Zam Sinyali: Köprü ve Otoyol Ücretleri Artacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu NTV’de katıldığı canlı yayında köprü ve otoyol geçilerinde ödenen ücretlere zam hazırlığı içinde olduklarını söyledi.
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Bakan Uraloğlu, "Bir hesap modelimiz var, hafif ve ağır bakım giderleri var, bir çalışma yapıyoruz. Zannediyorum önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşırız" dedi.
Köprü ve otoyolların geçiş ücretlerine, en son 16 Ağustos 2024'ten itibaren yüzde 38 ile 42 arasında değişen oranlarda zam yapılmıştı.
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, otomobiller için geçiş ücreti 33 lira olarak uygulanıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde otomobiller için geçiş ücreti 70 TL.
Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti, zam sonrası otomobiller için 555 TL olmuştu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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