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Altın ve Dolar Ne Kadar Olacak? Yapay Zekadan Önümüzdeki 10 Yıla Dair Dolar ve Altın Tahmini

Altın ve Dolar Ne Kadar Olacak? Yapay Zekadan Önümüzdeki 10 Yıla Dair Dolar ve Altın Tahmini

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.01.2025 - 13:45

Altın fiyatları her zaman yakından takip edilen konulardan biri oldu. Dalgalı seyir izleyen güvenli liman her zaman yatırımcısına kazandıran araçların başında geldi. Öyle ki son beş yılda altının getirisi yüzde 940 oldu. Döviz de zaman zaman yatırımcısına büyük ölçüde kazandırırken zaman zaman da yatırımcısını pişman etti. Peki önümüzdeki dönemlerde altın ve dolar ne kadar olacak?

Biz de bu soruyu yapay zekaya sorduk ve ChatGPT önümüzdeki 10 yıl boyunca altının ve dolar/TL2nin yıl yıl ne kadar olacağına dair tahminde bulundu. 

İşte yapay zekanın altın ve dolar tahmini!

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Altın dalgalı seyir izlese de her zaman kazandıran yatırım aracı oldu. Bu nedenle ‘güvenli liman’ olarak adlandırılan altın, yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Altın dalgalı seyir izlese de her zaman kazandıran yatırım aracı oldu. Bu nedenle ‘güvenli liman’ olarak adlandırılan altın, yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Altın fiyatları 2024 yılında yüzde 51.63 artış gösterdi. Son 5 yılda ise yatırımcısına yüzde 940 kazandırdı.

Altın fiyatları 2024 yılında yüzde 51.63 artış gösterdi. Son 5 yılda ise yatırımcısına yüzde 940 kazandırdı.

2014 yılında gram altın 88 liraydı. 9 Ocak 2025 tarihi itibarıyla gram altın 3 bin 26 TL’den güne başladı.

Reel getiride altını dolar izledi. Dolar en çok kazandıran ikinci yatırım aracı oldu. 2015-2024 döneminde dolar yüzde 54 arttı.

Reel getiride altını dolar izledi. Dolar en çok kazandıran ikinci yatırım aracı oldu. 2015-2024 döneminde dolar yüzde 54 arttı.

Peki önümüzdeki 10 yıl boyunca altın ne kadar olacak? Bu soruyu yapay zeka ChatGPT’ye sordu. Yapay zeka ise 10 yıllık bir tahminde bulundu.

Peki önümüzdeki 10 yıl boyunca altın ne kadar olacak? Bu soruyu yapay zeka ChatGPT’ye sordu. Yapay zeka ise 10 yıllık bir tahminde bulundu.

10 Yıllık Altın ve Dolar Tahmin (2025-2035) / 2025-2026: Yakın Gelecek

10 Yıllık Altın ve Dolar Tahmin (2025-2035) / 2025-2026: Yakın Gelecek

Yapay zekanın 2025-2026 yılında dair gram altın tahmini 3 bin-6 bin 500 TL oldu. Dolar/TL kurunun ise 50-75 TL arasında dalgalanabileceğini belirtti.

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2027-2029: Orta Vadeli Trend

2027-2029: Orta Vadeli Trend

  • Ons Altın: 2.500-3.000 dolar civarına yükselebilir.

  • Gram Altın: 8.000-16.000 TL bandına ulaşabilir.

  • Dolar/TL Kuru: Eğer TL değer kaybederse, kur 90-150 TL bandına kadar çıkabilir.

2030-2035: Uzun Vadeli Görünüm

2030-2035: Uzun Vadeli Görünüm

  • Ons Altın: Küresel ekonomik ve politik dalgalanmalara bağlı olarak 3.000-4.500 dolar seviyelerine ulaşabilir.

  • Gram Altın: 30.000-50.000 TL gibi yüksek seviyelere ulaşabilir.

  • Dolar/TL Kuru: Türkiye ekonomik reformlar yapmazsa, kur 200-300 TL bandına kadar çıkabilir.

Yapay zeka, ‘Sonuç ve Değerlendirme’ bölümünde ise Türkiye’deki politik ve ekonomik durumun altın fiyatlarını belirleyen en kritik faktör olduğunu belirtti. Diğer faktörler ise şöyle maddelendi:

Yapay zeka, ‘Sonuç ve Değerlendirme’ bölümünde ise Türkiye’deki politik ve ekonomik durumun altın fiyatlarını belirleyen en kritik faktör olduğunu belirtti. Diğer faktörler ise şöyle maddelendi:

  • Stagflasyon Riski: Küresel ekonomide enflasyon ve durgunluk birleşirse altın fiyatları hızla artabilir.

  • Küresel Ekonomik Dönemecin Rolü: ABD, Çin ve Avrupa gibi büyük ekonomilerin faiz politikaları, küresel altın fiyatlarını şekillendirecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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