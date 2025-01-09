Altın ve Dolar Ne Kadar Olacak? Yapay Zekadan Önümüzdeki 10 Yıla Dair Dolar ve Altın Tahmini

Altın fiyatları her zaman yakından takip edilen konulardan biri oldu. Dalgalı seyir izleyen güvenli liman her zaman yatırımcısına kazandıran araçların başında geldi. Öyle ki son beş yılda altının getirisi yüzde 940 oldu. Döviz de zaman zaman yatırımcısına büyük ölçüde kazandırırken zaman zaman da yatırımcısını pişman etti. Peki önümüzdeki dönemlerde altın ve dolar ne kadar olacak?

Biz de bu soruyu yapay zekaya sorduk ve ChatGPT önümüzdeki 10 yıl boyunca altının ve dolar/TL2nin yıl yıl ne kadar olacağına dair tahminde bulundu.

İşte yapay zekanın altın ve dolar tahmini!