Altın ve Dolar Ne Kadar Olacak? Yapay Zekadan Önümüzdeki 10 Yıla Dair Dolar ve Altın Tahmini
Altın ve Dolar Ne Kadar Olacak? Yapay Zekadan Önümüzdeki 10 Yıla Dair Dolar ve Altın Tahmini
Altın fiyatları her zaman yakından takip edilen konulardan biri oldu. Dalgalı seyir izleyen güvenli liman her zaman yatırımcısına kazandıran araçların başında geldi. Öyle ki son beş yılda altının getirisi yüzde 940 oldu. Döviz de zaman zaman yatırımcısına büyük ölçüde kazandırırken zaman zaman da yatırımcısını pişman etti. Peki önümüzdeki dönemlerde altın ve dolar ne kadar olacak?
Biz de bu soruyu yapay zekaya sorduk ve ChatGPT önümüzdeki 10 yıl boyunca altının ve dolar/TL2nin yıl yıl ne kadar olacağına dair tahminde bulundu.
İşte yapay zekanın altın ve dolar tahmini!
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Altın dalgalı seyir izlese de her zaman kazandıran yatırım aracı oldu. Bu nedenle ‘güvenli liman’ olarak adlandırılan altın, yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor.
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Altın fiyatları 2024 yılında yüzde 51.63 artış gösterdi. Son 5 yılda ise yatırımcısına yüzde 940 kazandırdı.
Reel getiride altını dolar izledi. Dolar en çok kazandıran ikinci yatırım aracı oldu. 2015-2024 döneminde dolar yüzde 54 arttı.
Peki önümüzdeki 10 yıl boyunca altın ne kadar olacak? Bu soruyu yapay zeka ChatGPT’ye sordu. Yapay zeka ise 10 yıllık bir tahminde bulundu.
10 Yıllık Altın ve Dolar Tahmin (2025-2035) / 2025-2026: Yakın Gelecek
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2027-2029: Orta Vadeli Trend
2030-2035: Uzun Vadeli Görünüm
Yapay zeka, ‘Sonuç ve Değerlendirme’ bölümünde ise Türkiye’deki politik ve ekonomik durumun altın fiyatlarını belirleyen en kritik faktör olduğunu belirtti. Diğer faktörler ise şöyle maddelendi:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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