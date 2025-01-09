Brezilya'da İniş Yapan Uçak Pistten Çıkarak Şehrin İçinde Patladı: Ölü ve Yaralılar Var!
Brezilya'da İniş Yapan Uçak Pistten Çıkarak Şehrin İçinde Patladı: Ölü ve Yaralılar Var!
Dünyanın farklı bölgelerinden art arda gelen uçak kazası haberleri panik yaratıyor. Kazakistan ve Güney Kore’den sonra Brezilya’dan gelen bu haber endişeleri artırdı. Brezilya’nın Sao Paulo kentinde özel bir jet inişe geçtiği sırada alev aldı. Ubatuba Havaalanı’nda gerçekleşen kazada uçakta bulunan 5 kişiden pilot hayatını kaybetti. İkisi çocuk 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemde artan uçak kazaları dünya genelinde tedirginlik yaratırken, bir kaza haberi de Brezilya’dan geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sao Paulo’da Ubatuba Havaalanı’nda inişe geçen özel bir jet henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Uçakta ikisi çocuk olmak üzere toplam 5 kişi bulunuyordu. Pilotun hayatını kaybettiği kazada, diğer yolcular yaralı olarak kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.
Brezilyalı yetkililer havanın yağmurlu olması nedeniyle pistin ıslak olduğunu bildirdi. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatılırken olaya ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
İşte kaza anı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın