Yüzde Kaç Egelisin?
Yüzde Kaç Egelisin?
Ege Bölgesi... Zeytinyağından rüzgarına, sahillerinden muhteşem ot yemeklerine kadar hem doğası hem de insanıyla kendine özgü bir yer. Peki senin ruhun ne kadar Ege’den? Renkli evlerin ve denizin tadını çıkaran bir “Ege insanı” olabilir misin, yoksa daha çok başka bölgelerin havasını mı soluyorsun?
Haydi, Ege’nin meltem rüzgarını arkanıza alın ve testi çözmeye başlayın!
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1. Kahvaltıda hangisi olmadan güne başlayamazsın?
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2. Yaz tatilinde nereye gitmeyi tercih edersin?
3. Davetlerde genellikle ne içersin?
4. Bir renk seç: Hayatına hangisi daha uygun?
5. Denizle aranız nasıl?
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6. Hangi yemek tam senlik?
7. Ege mutfağından hangisini tercih edersin?
8. Şehirde mi, sahilde mi yaşamak istersin?
9. Rakı sofrasında nasıl birisin?
Kesinlikle Egelisin!
Egeli olma ihtimalin var!
Ege'yi seviyorsun!
Uzaktan alakan yok!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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