Yüzde Kaç Egelisin?

Sen hem Ege’nin huzurlu ve samimi yanını benimseyen hem de farklı yerlerin enerjisini seven birisin. Hayatın tadını çıkarmayı, kaliteli yiyecekler yemeyi ve rahatlamayı biliyorsun ama yine de ara sıra şehir hayatını tercih edebilirsin. Dengeli bir yapın var! Ege mutfağı ve doğasına yakın hissettiğin kadar, sosyal hayatın da tam bir parçasısın. Klasik bir 'keyif insanı' olarak, hafta sonu doğaya kaçabilir ama hafta içi şehrin ritmini yakalamaktan çekinmezsin. Senin için her şeyin bir dengesi olmalı ve bu denge, yaşam tarzında da kendini gösteriyor. İnsanlarla ilişkilerinde samimi ve sıcak birisin. Seninle vakit geçirmek, çay ya da bir akşamüstü Ege mezelerini tatmak gibi huzur verici bir deneyim. Hala biraz daha zeytinyağlı tüketip Ege ruhunu katlayabilirsin!