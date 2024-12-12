Favori Yemeklerine Göre Seni Temsil Eden Emoji Hangisi?
Favori Yemeklerine Göre Seni Temsil Eden Emoji Hangisi?
Hepimizin damak zevki farklıdır ve sevdiğimiz yemekler aslında kişiliğimiz hakkında çok şey söyler! Peki, senin favori yiyeceklerin hangi emojiyi yansıtıyor? 🍕🌮🍣🍎 Bu testte, yemek tercihlerini göz önünde bulundurarak seni en iyi temsil eden emojiyi keşfedeceksin. Soruları cevapla, seni tanımlayan bu eğlenceli sonuçla buluş!
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1. Kahvaltıda tercihin ne olur?
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2. Favori fast-food seçimin hangisi?
3. Tatlı deyince aklına ilk gelen nedir?
4. Akşam yemeği için ne tercih edersin?
5. En sevdiğin içecek nedir?
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6. Evde yemek yaparken hangisini tercih edersin?
7. Sokak lezzetlerinden hangisi favorin?
8. Acı sever misin?
9. En sevdiğin yemek hangisi?
10. Ara öğün için ne yersin?
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