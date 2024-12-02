Stres Altında Nasıl Birisin?
Stres Altında Nasıl Birisin?
Hayat bazen üstümüze gelmekten çekinmiyor. Ancak stresle nasıl başa çıktığımız, kişiliğimizin gizli yönlerini ortaya çıkarabilir. Peki, stres seni nasıl birine dönüştürüyor? Sakin bir bilge mi, panikleyen bir kaos sever mi, yoksa her şeyle başa çıkan bir savaşçı mı? Bu test sayesinde, stres altındaki gerçek doğanı keşfedeceksin! Sorulara içinden geldiği gibi cevap ver ve kendini daha yakından tanı!
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
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2. Şimdi yaşını seç!
3. Büyük bir proje yetiştirmek zorundasın ve zaman daralıyor. Ne yaparsın?
4. Beklenmedik bir kriz anında, ilk tepkini nasıl tarif edersin?
5. Kendini yoğun bir sınav haftasının ortasında buldun. Nasıl davranırsın?
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6. Bir tartışma sırasında stres seviyesi yükseldiğinde nasıl tepki verirsin?
7. Stresli bir durumda karar vermen gerektiğinde, nasıl hareket edersin?
8. İş yerinde üst üste işler birikiyor. Hangi yolu seçersin?
9. Bir problem çözemediğinde nasıl hissedersin?
10. Sence stres bir renk olsaydı hangi renk olurdu?
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Sakin lider!
Duygusal fırtına
İşbirlikçi!
Dalgalı rahatlık!
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