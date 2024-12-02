Stres Altında Nasıl Birisin?

Hayat bazen üstümüze gelmekten çekinmiyor. Ancak stresle nasıl başa çıktığımız, kişiliğimizin gizli yönlerini ortaya çıkarabilir. Peki, stres seni nasıl birine dönüştürüyor? Sakin bir bilge mi, panikleyen bir kaos sever mi, yoksa her şeyle başa çıkan bir savaşçı mı? Bu test sayesinde, stres altındaki gerçek doğanı keşfedeceksin! Sorulara içinden geldiği gibi cevap ver ve kendini daha yakından tanı!