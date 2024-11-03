Sen Bir Duygu Olsaydın Hangi Duygu Olurdun?
Sen Bir Duygu Olsaydın Hangi Duygu Olurdun?
Hepimizin içsel dünyasında güçlü duygular yer alır, hayatımıza yön veren, bizi biz yapan bu duygulardır. Bu test, seni en iyi tanımlayan duyguyu keşfetmene yardımcı olacak.
Hazırsan, içsel duygusal yolculuğuna başla!
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1. Bir arkadaşın zor bir dönemden geçiyor. Ona nasıl destek olursun?
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2. Kendini en çok nasıl ifade edersin?
3. Kendini yalnız hissettiğinde ne yaparsın?
4. Bir hedefin olduğunda, ona ulaşmak için ne kadar çabalarsın?
5. Zor bir karar vermen gerektiğinde ne yaparsın?
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6. Bir hobini seçmen gerekse hangisini tercih ederdin?
7. En yakın arkadaşınla yaşadığın bir sorunu nasıl çözersin?
8. Kalabalık ortamlarda kendini nasıl hissedersin?
9. Sabahları uyanır uyanmaz hissettiğin duygu nedir?
10. İlişkilerinde seni en çok ne mutlu eder?
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Neşe!
Huzur!
Derinlik!
Heyecan!
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