Duygusal Çöküntünün Sebebi Ne?
Duygusal Çöküntünün Sebebi Ne?
Duygusal çöküntüler, zaman zaman herkesin yaşadığı derin ve zorlayıcı duygusal süreçlerdir. Hayatta iniş çıkışlar olduğu kadar, iç dünyamızda da bu dalgalanmalar doğal bir süreçtir. Peki, senin yaşadığın duygusal çöküntünün ardında yatan asıl sebep ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Hayatında en zorlandığın anlarda genellikle nasıl hissedersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Kendini kötü hissettiğinde en çok hangi aktivite sana iyi gelir?
3. Geçmişte yaşadığın zor bir anıyı hatırladığında ne hissedersin?
4. İnsanlarla arandaki iletişimi nasıl tanımlarsın?
5. Günlük hayatta en çok neyi düşünürken kendini buluyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bir arkadaşın seni anladığını söylediğinde nasıl hissedersin?
7. Hangi tür müzikler sana en çok iyi gelir?
8. Duygusal olarak yüklendiğinde hangi türde rüyalar görürsün?
9. Stresli bir durumda içgüdüsel olarak ne yaparsın?
10. İnsanlar seni en çok hangi konuda eleştirir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçmişin yükleri
Anksiyetenin gölgesi
Yetersizlik hissi
Sosyal uyumsuzluk
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın