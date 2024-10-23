İnsanların Senden Kaçmasına Sebep Olan Özelliğin Ne?
İnsanların Senden Kaçmasına Sebep Olan Özelliğin Ne?
Hepimizin bazı davranışları çevremizdekileri zorlayabilir. Belki farkında olmadığımız ama başkalarını çileden çıkaran yönlerimiz vardır. Peki seni çekilmez yapan özelliğin ne olabilir?
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1. Bir arkadaşın sana içini döktüğünde nasıl tepki verirsin?
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2. Bir buluşmaya ne kadar geç kalırsın?
3. Bir işte başarıya ulaşmak için ne kadar sabırlısın?
4. Yeni insanlarla tanıştığında nasıl davranırsın?
5. Bir tartışmada haksız olduğunu anlarsan ne yaparsın?
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6. İdeal bir tatil planı sence nasıldır?
7. Bir konuda başarılı olamadığında nasıl tepki verirsin?
8. Arkadaşların seni nasıl tanımlar?
9. Yoğun bir günde en sinir bozucu şey nedir?
10. Son anda yapılan planlar senin için ne ifade eder?
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Aşırı kontrolcü olman!
İlgisiz ve dağınık olman!
Umursamaz ve eleştirici olman!
İnatçı ve sabit fikirli olman!
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