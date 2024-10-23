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İnsanların Senden Kaçmasına Sebep Olan Özelliğin Ne?

İnsanların Senden Kaçmasına Sebep Olan Özelliğin Ne?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
23.10.2024 - 14:01

Hepimizin bazı davranışları çevremizdekileri zorlayabilir. Belki farkında olmadığımız ama başkalarını çileden çıkaran yönlerimiz vardır. Peki seni çekilmez yapan özelliğin ne olabilir?

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1. Bir arkadaşın sana içini döktüğünde nasıl tepki verirsin?

2. Bir buluşmaya ne kadar geç kalırsın?

3. Bir işte başarıya ulaşmak için ne kadar sabırlısın?

4. Yeni insanlarla tanıştığında nasıl davranırsın?

5. Bir tartışmada haksız olduğunu anlarsan ne yaparsın?

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6. İdeal bir tatil planı sence nasıldır?

7. Bir konuda başarılı olamadığında nasıl tepki verirsin?

8. Arkadaşların seni nasıl tanımlar?

9. Yoğun bir günde en sinir bozucu şey nedir?

10. Son anda yapılan planlar senin için ne ifade eder?

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Aşırı kontrolcü olman!

Senin en büyük çekilmez özelliğin, her şeyi kontrol etmek istemen! Etrafındaki insanlar senin disiplinli ve planlı yapını takdir etse de, aşırı kontrolcü tavırların onları zaman zaman bunaltabilir. İşler senin istediğin gibi gitmediğinde ya da planların dışına çıktığında sinirlenebilirsin ve bu da çevrendekilerin üzerinde baskı hissetmesine neden olabilir. Evet, planlı olmak iyidir ama bazen akışına bırakmayı öğrenmen gerek! Unutma, her şeyin kontrolü sende olamaz ve biraz rahatlamak herkes için iyi olabilir.

İlgisiz ve dağınık olman!

Sen eğlenceli, enerjik ve sosyal birisin, ama iş ilgisizliğe geldiğinde seni çekilmez yapabiliyor! Konuşmalar sırasında sıkılman ya da başkalarının önem verdiği şeyleri ciddiye almaman, etrafındakileri çileden çıkarabilir. Dağınıklık ve plansızlık da cabası! İnsanlar, seninle vakit geçirmeyi sevse de, senin bu umursamaz tavırların bazen onları zor duruma sokabilir. Biraz daha dikkatli ve özenli olmak, ilişkilerini daha sağlam tutmana yardımcı olabilir.

Umursamaz ve eleştirici olman!

Senin çekilmez özelliğin, her şeyi küçümsemen ve sürekli eleştirel olman! İnsanlar senin zekanı ve objektif yaklaşımını takdir etse de, zaman zaman fazla umursamaz ve eleştirici olman onları yıpratabilir. Her şeyin kötü tarafını görmen ya da her durumu küçümsemen, çevrendekilerin duygularını incitebilir. Bazen olayları biraz daha ciddiye almak ve karşındaki kişilerin hislerine de dikkat etmek, seni daha iyi bir dinleyici ve arkadaş yapacaktır.

İnatçı ve sabit fikirli olman!

Sen, inatçı ve sabit fikirli yapınla çevrendekileri oldukça zorlayabiliyorsun! Bir konuda karar verdikten sonra fikir değiştirmek senin için zor ve bu da başkalarıyla çatışmana neden olabilir. İnatçı kişiliğin, seni kararlı ve hedef odaklı yapabilir ama bu tavrın ilişkilerinde esnek olmanı da engelleyebilir. Bazen karşı tarafa kulak vermek ve empati yapmak, seni çekilmez olmaktan kurtarabilir. Esneklik, ilişkilerde anahtardır!

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