İnsanların Senden Kaçmasına Sebep Olan Özelliğin Ne?

Senin en büyük çekilmez özelliğin, her şeyi kontrol etmek istemen! Etrafındaki insanlar senin disiplinli ve planlı yapını takdir etse de, aşırı kontrolcü tavırların onları zaman zaman bunaltabilir. İşler senin istediğin gibi gitmediğinde ya da planların dışına çıktığında sinirlenebilirsin ve bu da çevrendekilerin üzerinde baskı hissetmesine neden olabilir. Evet, planlı olmak iyidir ama bazen akışına bırakmayı öğrenmen gerek! Unutma, her şeyin kontrolü sende olamaz ve biraz rahatlamak herkes için iyi olabilir.