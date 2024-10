Senin çekilmez özelliğin, her şeyi küçümsemen ve sürekli eleştirel olman! İnsanlar senin zekanı ve objektif yaklaşımını takdir etse de, zaman zaman fazla umursamaz ve eleştirici olman onları yıpratabilir. Her şeyin kötü tarafını görmen ya da her durumu küçümsemen, çevrendekilerin duygularını incitebilir. Bazen olayları biraz daha ciddiye almak ve karşındaki kişilerin hislerine de dikkat etmek, seni daha iyi bir dinleyici ve arkadaş yapacaktır.