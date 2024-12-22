Çocukla Evde Geçirilen Zamanı Eğlenceli Hale Getirecek 10 Yöntem
Çocukla Evde Geçirilen Zamanı Eğlenceli Hale Getirecek 10 Yöntem
Evde çocuklarla geçirilen zamanı daha eğlenceli ve unutulmaz hale getirmek sandığınızdan daha kolay! İşte hem onların hem de sizin keyif alacağınız, bol kahkahalı yöntemler!
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1. Mutfaktaki mini şeflerle tanışın.
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2. Hazine avı düzenleyin.
3. Evde tiyatro gecesi düzenleyin.
4. Sanat atölyesi kurun.
5. Müzik partisi ile enerji atın.
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6. Bilim deneyleriyle merak uyandırın.
7. Kendi masalınızı yazıp canlandırın.
8. Ev kampı kurun.
9. Fotoğraf albümü yapın.
10. Bulmaca ve oyun saatleri düzenleyin.
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