Başkalarının Zihninde Nasıl Bir İzlenim Bırakıyorsun?
Başkalarının Zihninde Nasıl Bir İzlenim Bırakıyorsun?
nsanlarla olan etkileşimlerimiz çoğu zaman farkında olmadığımız izler bırakır. Karşımızdakilerin gözünde nasıl bir izlenim bıraktığımızı bilmek, sosyal ilişkilerimizde, kariyerimizde ve kişisel gelişimimizde büyük bir fark yaratabilir. Kimi zaman samimi, kimi zaman ise mesafeli görünebiliriz. Peki, sen başkalarının zihninde nasıl bir etki bırakıyorsun?
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1. Yeni tanıştığın biriyle konuşurken hangi davranışı sergilersin?
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2. Kalabalık bir ortamda nasıl hissedersin?
3. Toplantılarda veya sınıf tartışmalarında nasıl bir tavır sergilersin?
4. Bir arkadaşın senden yardım istediğinde ilk tepkin ne olur?
5. Yeni bir işe başladığında nasıl hissedersin?
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6. Biri seninle sert bir şekilde tartışmaya başlarsa ne yaparsın?
7. Bir arkadaş ortamında senin hakkındaki en sık yapılan yorum nedir?
8. Sosyal medya paylaşımlarında nasıl bir tarzın var?
9. Bir projede takım lideri olursan nasıl bir strateji izlersin?
10. Başarılarını nasıl kutlarsın?
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Karizmatik ve lider ruhlu!
Gizemli ve mesafeli!
Sessiz ve duygusal!
Eğlenceli ve samimi!
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