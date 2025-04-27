Gaziantep Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde Kadın ve Erkeklerin Kafelerinin Ayrılmasına Tepki Yağıyor!

2023 yılında çalışmalarına başlanan Şahinbey Millet Kütüphanesi, 2024 yılında hizmete açıldı. Oldukça büyük bir alana kurulan ve farklı çalışma alanları sunan kütüphane, bugüne kadar birçok kişi tarafından ziyaret edildi. Fakat son günlerde söz konusu kütüphane hakkında bir iddia ortaya atıldı.

Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde 'kadın ve erkeklerin' mola alanlarının ayrıldığı iddia edildi. Kütüphane içerisinde farklı noktalarda bulunan cep kafelerin 'bayan' ve 'erkek' olmak üzere ayrıldığı iddia ediliyor.