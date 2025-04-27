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Gaziantep Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde Kadın ve Erkeklerin Kafelerinin Ayrılmasına Tepki Yağıyor!

Gaziantep Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde Kadın ve Erkeklerin Kafelerinin Ayrılmasına Tepki Yağıyor!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.04.2025 - 12:02

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan Şahinbey Millet Kütüphanesi, 2024 yılında hizmete açıldı. 40 bin m²'lik bir alanın üzerine kurulan kütüphane, Türkiye'nin ikinci büyük kütüphanesi oldu. Öğrencilere, akademisyenlere ve bilimin ışığında kendini geliştirmek isteyen herkese hizmet sunan Şahinbey Millet Kütüphanesi, bu kez bir iddia ile gündeme geldi.

Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde kadın ve erkeklerin mola alanlarının ayrıldığı iddia edildi. Söz konusu iddiaya ait görüntülere ise vatandaşlardan tepki yağıyor.

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Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi: Şahinbey Millet Kütüphanesi

Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi: Şahinbey Millet Kütüphanesi

2023 yılında çalışmalarına başlanan Şahinbey Millet Kütüphanesi, 2024 yılında hizmete açıldı. Oldukça büyük bir alana kurulan ve farklı çalışma alanları sunan kütüphane, bugüne kadar birçok kişi tarafından ziyaret edildi. Fakat son günlerde söz konusu kütüphane hakkında bir iddia ortaya atıldı.

Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde 'kadın ve erkeklerin' mola alanlarının ayrıldığı iddia edildi. Kütüphane içerisinde farklı noktalarda bulunan cep kafelerin 'bayan' ve 'erkek' olmak üzere ayrıldığı iddia ediliyor.

Gaziantep'in yerel bir haber sitesinden paylaşılan görseller de bu iddiayı destekler nitelikte.

Gaziantep'in yerel bir haber sitesinden paylaşılan görseller de bu iddiayı destekler nitelikte.
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Ayrıca İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'dan da bir paylaşım geldi.

Ayrıca İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'dan da bir paylaşım geldi.
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İki ay önce yorum yapan bir kütüphane kullanıcısı, kadın ve erkek salonlarının ayrı olduğunu belirtiyor.

İki ay önce yorum yapan bir kütüphane kullanıcısı, kadın ve erkek salonlarının ayrı olduğunu belirtiyor.

Dokuz ay önce yorum yapan başka bir kullanıcı ise kadın-erkek çalışma alanlarının da ayrı olduğunu belirtiyor.

Dokuz ay önce yorum yapan başka bir kullanıcı ise kadın-erkek çalışma alanlarının da ayrı olduğunu belirtiyor.
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Söz konusu iddialara yönelik resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Ancak vatandaşlardan tepkiler yükseliyor.

Söz konusu iddialara yönelik resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Ancak vatandaşlardan tepkiler yükseliyor.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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houseof

Kadının bir tanesi bu şekilde daha rahat ettiğini söylemiş. Kütüphane kafesinde oturup çay içeceksin sohbet edeceksin ama orada bile erkek varligindan rahats... Devamını Gör

Jonathan

Şunu anlayabirdim. Hem ortak cafe hem de kadınların kendilerini rahat hissedebilecekleri ayrı bir alan.(çünkü orası Muğla-Aydın vs. bir yer değil. Bildiğimiz... Devamını Gör

Mehmet

Sene 2025