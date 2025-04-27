Gaziantep Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde Kadın ve Erkeklerin Kafelerinin Ayrılmasına Tepki Yağıyor!
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan Şahinbey Millet Kütüphanesi, 2024 yılında hizmete açıldı. 40 bin m²'lik bir alanın üzerine kurulan kütüphane, Türkiye'nin ikinci büyük kütüphanesi oldu. Öğrencilere, akademisyenlere ve bilimin ışığında kendini geliştirmek isteyen herkese hizmet sunan Şahinbey Millet Kütüphanesi, bu kez bir iddia ile gündeme geldi.
Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde kadın ve erkeklerin mola alanlarının ayrıldığı iddia edildi. Söz konusu iddiaya ait görüntülere ise vatandaşlardan tepki yağıyor.
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Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi: Şahinbey Millet Kütüphanesi
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Gaziantep'in yerel bir haber sitesinden paylaşılan görseller de bu iddiayı destekler nitelikte.
Ayrıca İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'dan da bir paylaşım geldi.
İki ay önce yorum yapan bir kütüphane kullanıcısı, kadın ve erkek salonlarının ayrı olduğunu belirtiyor.
Dokuz ay önce yorum yapan başka bir kullanıcı ise kadın-erkek çalışma alanlarının da ayrı olduğunu belirtiyor.
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Söz konusu iddialara yönelik resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Ancak vatandaşlardan tepkiler yükseliyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Şunu anlayabirdim. Hem ortak cafe hem de kadınların kendilerini rahat hissedebilecekleri ayrı bir alan.(çünkü orası Muğla-Aydın vs. bir yer değil. Bildiğimiz... Devamını Gör
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