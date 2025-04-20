onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ünlü Hukukçu Kezban Hatemi'nin "Nişantaşı'nda İç Çamaşırıyla Dolaşıyorlar" Sözleri Büyük Tepki Çekti

Ünlü Hukukçu Kezban Hatemi'nin "Nişantaşı'nda İç Çamaşırıyla Dolaşıyorlar" Sözleri Büyük Tepki Çekti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.04.2025 - 12:51

Ünlü hukukçu Kezban Hatemi, Ekol TV'de Oylum Talu'nun sunduğu HaftaSonu programına konuk oldu. Hatemi, son yıllarda arttığını söylediği 'ahlaki erozyon' ile ilgili konuştu. Gençlerin, özellikle de genç kızların davranışlarına değinen Hatemi, bu davranışların toplumun değer yargılarına ters olduğu söyledi.

Hatemi'nin gençlerin kendilerini sergilediğini söyleyerek 'Adeta Et Balık Kurumu’na asılacak hale geliyorlar.' ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Ekol TV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Çocuklarımız, iç çamaşırıyla Nişantaşı'nda dolaşıyor."

"Çocuklarımız, iç çamaşırıyla Nişantaşı'nda dolaşıyor."

Ekol TV'de Oylum Talu'nun sunduğu programa konuk olan Kezban Hatemi, 'Globalleşme ile birlikte, artık çıplaklık her yerde karşımıza çıkıyor. Avrupa'da bu kadarını görmüyorum; çocuklarımız, iç çamaşırıyla Nişantaşı'nda dolaşıyor. Birçok insan, bu şekilde kendilerini sergileyerek, adeta Et Balık Kurumu'na asılacak hale geliyor. Bu durum, erkekleri kadınlara karşı daha itici hale getiriyor. Ne gizem, ne güzellik, ne edep, ne haya, hiçbiri yok.” dedi.

Kezban Hatemi'nin konuşmasının tamamı;

Barbaros Şansal, Hatemi'nin ifadelerini cevapsız bırakmadı.

Barbaros Şansal, Hatemi'nin ifadelerini cevapsız bırakmadı.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Çirkin sözlere sosyal medyadan da tepkiler yükseldi.

Çirkin sözlere sosyal medyadan da tepkiler yükseldi.
x.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Dolar olmuş 38 TL, insanlar barınamıyor. Ama çözüm belli: Çamaşır denetimi ve Et Balık Kurumu estetiği :)):))

Ah ki ne ah !!!!

Gençler iç çamaşırıyla dolaşıyorsa sebebi ahlaksızlık değil..

Kiralar 40 bin, pantolon satılmış olabilir. Ahlaksızlık değil, ekonomik adaptasyon.

Asıl meselelere mesai harcayın lütfen ya!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
4
4
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın