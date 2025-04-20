Ünlü Hukukçu Kezban Hatemi'nin "Nişantaşı'nda İç Çamaşırıyla Dolaşıyorlar" Sözleri Büyük Tepki Çekti
Ünlü hukukçu Kezban Hatemi, Ekol TV'de Oylum Talu'nun sunduğu HaftaSonu programına konuk oldu. Hatemi, son yıllarda arttığını söylediği 'ahlaki erozyon' ile ilgili konuştu. Gençlerin, özellikle de genç kızların davranışlarına değinen Hatemi, bu davranışların toplumun değer yargılarına ters olduğu söyledi.
Hatemi'nin gençlerin kendilerini sergilediğini söyleyerek 'Adeta Et Balık Kurumu’na asılacak hale geliyorlar.' ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Ekol TV
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"Çocuklarımız, iç çamaşırıyla Nişantaşı'nda dolaşıyor."
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Kezban Hatemi'nin konuşmasının tamamı;
Barbaros Şansal, Hatemi'nin ifadelerini cevapsız bırakmadı.
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Çirkin sözlere sosyal medyadan da tepkiler yükseldi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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