Ünlü Hukukçu Kezban Hatemi'nin "Nişantaşı'nda İç Çamaşırıyla Dolaşıyorlar" Sözleri Büyük Tepki Çekti

Ekol TV'de Oylum Talu'nun sunduğu programa konuk olan Kezban Hatemi, 'Globalleşme ile birlikte, artık çıplaklık her yerde karşımıza çıkıyor. Avrupa'da bu kadarını görmüyorum; çocuklarımız, iç çamaşırıyla Nişantaşı'nda dolaşıyor. Birçok insan, bu şekilde kendilerini sergileyerek, adeta Et Balık Kurumu'na asılacak hale geliyor. Bu durum, erkekleri kadınlara karşı daha itici hale getiriyor. Ne gizem, ne güzellik, ne edep, ne haya, hiçbiri yok.” dedi.