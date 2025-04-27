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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan İstanbul İçin Sevindiren Paylaşım: “İstanbul’a Yürüyüş Durdu”

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan İstanbul İçin Sevindiren Paylaşım: “İstanbul’a Yürüyüş Durdu”

ahmet ercan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.04.2025 - 10:38

İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya neden olmuştu. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Silivri depreminden sonra artçı sarsıntıların merkez üssünün doğusunda olmasının tehlikeli olabileceğini açıklamıştı.

Ünlü yer bilimci son paylaşımında ise İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaş için güzel haber verdi.

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İstanbul’da 23 Nisan Çarşamba günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem gündemdeki yerini koruyor.

İstanbul’da 23 Nisan Çarşamba günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem gündemdeki yerini koruyor.

Silivri açıklarında meydana gelen depremin artçı sarsıntıları da yoğunlukla Büyükçekmece taraflarında olmuştu. 

Depremlerin İstanbul’un doğusuna doğru gelmesiyle birlikte Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan vatandaşları korkutan bir uyarı gelmişti.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın paylaşımı 👇

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın paylaşımı 👇
twitter.com

'Trakya kolu üzerinde olan M6,2 deprem artçı depremlerle gerilimini doğuya doğru aktarırken, beklemediğim biçimde doğudaki sağlam İstanbul koluna sıçradı. 20.05 de de olan M4,6’lık küçük deprem odağı tam da Küçükçekmece önünde M6,7 olarak beklediğim depremin odağıyla çakıştı.

Eğer bundan sonra olacak artçı depremler İstanbul kolu üzerinde dizilerek sürerse, bu kez çok çekinilecek bir durumla karşı karşıyayız demektir. Uyumadan tetikte gelişmeleri izleyeceğim.

Sürmezse kaygımız biter.

Uğurlar olsun.'

Uzmandan milyonlaca İstanbullu için güzel haber geldi.

Uzmandan milyonlaca İstanbullu için güzel haber geldi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan bu sabah saatlerinde yaptığı paylaşımla yüreklere su serpti.

Silivri’de 6.2 büyüklüğündeki depremin etkisinin bittiğini söyleyen Ercan, artçı sarsıntıların da doğuya doğru gelmesinin durduğunu ifade etti.

Ercan’a göre İstanbul’da büyük deprem için en az 20 ila 50 yıl varmış.

Övgün Ahmet Ercan’ın son paylaşımı 👇

Övgün Ahmet Ercan’ın son paylaşımı 👇
twitter.com

'M6,2’lik depremin etkisi bitti. Doğuya doğru, İstanbul’a yürüyüş durdu. Büyük deprem için en az 20 ile 50 yıl var.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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