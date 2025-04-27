Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan İstanbul İçin Sevindiren Paylaşım: “İstanbul’a Yürüyüş Durdu”
İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya neden olmuştu. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Silivri depreminden sonra artçı sarsıntıların merkez üssünün doğusunda olmasının tehlikeli olabileceğini açıklamıştı.
Ünlü yer bilimci son paylaşımında ise İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaş için güzel haber verdi.
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İstanbul’da 23 Nisan Çarşamba günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem gündemdeki yerini koruyor.
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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın paylaşımı 👇
Uzmandan milyonlaca İstanbullu için güzel haber geldi.
Övgün Ahmet Ercan’ın son paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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