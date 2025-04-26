Prof. Dr. Naci Görür Kendisine "Felaket Tellalı" Diyenlere Yanıt Verdi: "Japonya Gibi Olalım İstiyorum"

Ülkemizin deprem konusunda en güvendiği isimlerden biri olan Prof. Dr. Naci Görür, bu alandaki otorite figürlerinden biridir. Bilgi birikimi ve deneyimi ile deprem konusunda en güvendiğimiz isimlerin başında yer alırken, aynı zamanda bu konuda toplumun bilinçlenmesine katkı sağlamaktadır. Kendisi, deprem bilimindeki derinlemesine bilgisi ve uzmanlık alanındaki geniş kapsamlı çalışmalarıyla tanınır.

Son yaşanan depremin ardından kendisine 'Felaket tellallığı yapıyor.' diyenler oldu. KAFA TV isimli Youtube kanalına konuk olan Görür, bu söylemlere yanıt verdi.