Prof. Dr. Naci Görür Kendisine "Felaket Tellalı" Diyenlere Yanıt Verdi: "Japonya Gibi Olalım İstiyorum"

Ülkemizin deprem konusunda en güvendiği isimlerden biri olan Prof. Dr. Naci Görür, bu alandaki otorite figürlerinden biridir. Bilgi birikimi ve deneyimi ile deprem konusunda en güvendiğimiz isimlerin başında yer alırken, aynı zamanda bu konuda toplumun bilinçlenmesine katkı sağlamaktadır. Kendisi, deprem bilimindeki derinlemesine bilgisi ve uzmanlık alanındaki geniş kapsamlı çalışmalarıyla tanınır.
Son yaşanan depremin ardından kendisine 'Felaket tellallığı yapıyor.' diyenler oldu. KAFA TV isimli Youtube kanalına konuk olan Görür, bu söylemlere yanıt verdi.
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Kimsenin korkmasının umrunda olmadığını, korkunun ecele faydası olmadığını söyleyen Prof. Dr. Naci Görür yabancı ülkeleri örnek gösterdi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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