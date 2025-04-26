İstanbul'da Büyük Deprem Beklediğini Söyleyen Moriwaki, Türkiye'de Ev Pazarlıyormuş
İstanbul'da yaşadığımız 6.2'lik depremin ardından uzmanlardan gelen farklı görüşler halkı isyan ettirmişti. Her uzmanın farklı yorum yaptığı ve net olmaktan doğal olarak kaçındığı süreçte deprem uzmanı Japon Moriwaki ise çok daha net ifadelerle halka korkutucu haberler verdi. İstanbul'da iki ay içinde 7 şiddetinde deprem olacağını iddia eden Moriwaki'nin paralel bir kariyeri daha olduğu ortaya çıktı. Bu kariyer ise depremden korkan vatandaşların başvuracağı 'depreme dayanıklı konutlar' üzerine olduğu öğrenildi.
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İstanbul'da yaşanan deprem sadece İstanbul'da yaşayanlara değil tüm ülkeye bir kez daha korku saldı.
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Türkler tarih vermedi, Japon uzman büyük deprem için tarih verdi.
Ekmeğini bu işten kazanıyormuş...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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