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İstanbul'da Büyük Deprem Beklediğini Söyleyen Moriwaki, Türkiye'de Ev Pazarlıyormuş

İstanbul'da Büyük Deprem Beklediğini Söyleyen Moriwaki, Türkiye'de Ev Pazarlıyormuş

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.04.2025 - 19:00

İstanbul'da yaşadığımız 6.2'lik depremin ardından uzmanlardan gelen farklı görüşler halkı isyan ettirmişti. Her uzmanın farklı yorum yaptığı ve net olmaktan doğal olarak kaçındığı süreçte deprem uzmanı Japon Moriwaki ise çok daha net ifadelerle halka korkutucu haberler verdi. İstanbul'da iki ay içinde 7 şiddetinde deprem olacağını iddia eden Moriwaki'nin paralel bir kariyeri daha olduğu ortaya çıktı. Bu kariyer ise depremden korkan vatandaşların başvuracağı 'depreme dayanıklı konutlar' üzerine olduğu öğrenildi. 

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İstanbul'da yaşanan deprem sadece İstanbul'da yaşayanlara değil tüm ülkeye bir kez daha korku saldı.

İstanbul'da yaşanan deprem sadece İstanbul'da yaşayanlara değil tüm ülkeye bir kez daha korku saldı.

6.2 şiddetindeki depremin ardından sayısız artçı İstanbul ve Marmara Bölgesi'ndeki halka korkulu anlar yaşatırken gözler de uzmanlara çevrildi. 

Uzmanların birbirinden farklı yorumları ise kafaları daha da karıştırdı.

Türkler tarih vermedi, Japon uzman büyük deprem için tarih verdi.

Türkler tarih vermedi, Japon uzman büyük deprem için tarih verdi.

Türkiye'de deprem olduğunda akla gelen uzmanlar farklı görüşler sunsa da depremin tabiatı gereği bir tarih veremeyeceklerini sıklıkla tekrarladılar. 

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki ise iki ay içinde 7 şiddetinde deprem beklediğini söyleyerek İstanbulluları hayli korkuttu

Ekmeğini bu işten kazanıyormuş...

Ekmeğini bu işten kazanıyormuş...

Halk TV'nin ortaya çıkardığı bir bilgi ise Moriwaki'nin yorumları konusunda tereddüt oluşturdu. Yoshinori Moriwaki'nin Japon Morikawi Evleri adında bir inşaat şirketi olduğu ortaya çıktı. 

1999 depreminden bu yana Türkiye'de yaşayan Moriwaki'nin sitesinde şu ifadeler var:

'Geleceğin inşaatları, sadece yerel değil, küresel ilhamla şekillenmeli; Türkiye'nin depreme dayanıklı yapıları, Kolombiya ve Meksika gibi deprem riski taşıyan ülkeler için bir öğreti ve örnek olacak.'

"Projelerinize prestij katar"

"Projelerinize prestij katar"

Moriwaki'nin yine inşaat şirketinin web sitesinde şu ifadeler yer alıyor: 

'JME Japon Moriwaki Evleri, depreme dayanıklı ve kaliteli yapılar sunarak projelerinize prestij kazandırır, modern tasarım esnekliğiyle farklı ihtiyaçlara uyum sağlar.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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