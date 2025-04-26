İstanbul'da Büyük Deprem Beklediğini Söyleyen Moriwaki, Türkiye'de Ev Pazarlıyormuş

İstanbul'da yaşadığımız 6.2'lik depremin ardından uzmanlardan gelen farklı görüşler halkı isyan ettirmişti. Her uzmanın farklı yorum yaptığı ve net olmaktan doğal olarak kaçındığı süreçte deprem uzmanı Japon Moriwaki ise çok daha net ifadelerle halka korkutucu haberler verdi. İstanbul'da iki ay içinde 7 şiddetinde deprem olacağını iddia eden Moriwaki'nin paralel bir kariyeri daha olduğu ortaya çıktı. Bu kariyer ise depremden korkan vatandaşların başvuracağı 'depreme dayanıklı konutlar' üzerine olduğu öğrenildi.

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