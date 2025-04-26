Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Yanan Ormanların Yerine Otel mi Yapıyorsunuz?" Sorusunu Yanıtladı

Ülkemiz, yaz aylarında pek çok kez yangın felaketi ile karşı karşıya kaldı. Bu yangınlar, hem doğamızı hem de yaşam alanlarımızı tehdit ediyor. Bir yandan ormanlarımızın yeşil dokusunu kaybederken, diğer yandan da canlı yaşamını olumsuz etkiliyor.
Her orman yangınından sonra akıllara, yanan bölgeye 'otel yapılması' meselesi gündeme geliyor. Gazeteci Hacı Yakışıklı Bakanı İbrahim Yumaklı'ya 'Yanan ormanların yerine otel mi yapıyorsunuz?' sorusunu sordu.
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Böyle bir şeyin olmadığını söyleyen Yumaklı "Hodri meydan, göstersinler." dedi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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