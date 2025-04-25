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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elini Öptüğü İddia Edilen İsmail Saymaz Yanıt Verdi: "Babamın Elini Bile Öpmedim"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elini Öptüğü İddia Edilen İsmail Saymaz Yanıt Verdi: "Babamın Elini Bile Öpmedim"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.04.2025 - 00:38

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ev hapsinde bulunan gazeteci İsmail Saymaz’ı ziyaret etti. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise Saymaz’ın bu ziyaret sırasında Kemal Kılıçdaroğlu’nun elini öptüğünü ve özür dilediğini iddia etti. Halk TV’de Yeni Bir Sabah programında İsmail Küçükkaya, söz konusu iddiaları İsmail Saymaz’a sorduğunu anlattı. İsmail Saymaz ise bu soruya “Abi dedi ben el öpmedim ki. Biz gazeteciyiz. Ben babamın elini bile öpmedim” yanıtını verdi.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=MIGlq...
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“İsmail Saymaz, Kemal Kılıçdaroğlu’nun elini öptü” iddiası.

“İsmail Saymaz, Kemal Kılıçdaroğlu’nun elini öptü” iddiası.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Gezi Parkı soruşturması kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz, 21 Mart’ta ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. 

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsmail Saymaz’ı evinde ziyaret etti ve bu görüşmeye dair bir fotoğraf ortaya çıktı. 

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise bir iddiada bulundu. Atik, Saymaz’ın Kılıçdaroğlu’nun elini öptünü ve özür dilediğini ileri sürdü.

Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya iddiaları İsmail Saymaz’a sordu.

Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya iddiaları İsmail Saymaz’a sordu.

“Kılıçdaroğlu’nun elini öptün mü?” diye soran İsmail Küçükkaya’ya İsmail Saymaz, “Abi dedi ben el öpmedim ki. Biz gazeteciyiz. Ben babamın elini bile öpmedim. Kılıçdaroğlu’nu tanıyorsun zaten Kemal bey elini öptürmez” yanıtını verdi. 

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür dilediği iddia edilen Saymaz, “Ben değişimden yanaydım, CHP'nin iyiliği için bunu düşünmüştüm. Kılıçdaroğlu nezaket gösterdi. Eski genel başkandır. Beraberindekilerle birlikte ziyaretime geldi. Kurultay zamanında ben de bir gazeteciydim ve kendisine sizi incitmiş olabilirim bazı sözlerim ve yorumlarımla. Bunun için üzgünüm dedim. Helalleştik” diye konuştu.

İsmail Küçükkaya, İsmail Saymaz ile aralarında geçen diyalogu şu sözlerle anlattı 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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