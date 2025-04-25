Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elini Öptüğü İddia Edilen İsmail Saymaz Yanıt Verdi: "Babamın Elini Bile Öpmedim"
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=MIGlq...
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ev hapsinde bulunan gazeteci İsmail Saymaz’ı ziyaret etti. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise Saymaz’ın bu ziyaret sırasında Kemal Kılıçdaroğlu’nun elini öptüğünü ve özür dilediğini iddia etti. Halk TV’de Yeni Bir Sabah programında İsmail Küçükkaya, söz konusu iddiaları İsmail Saymaz’a sorduğunu anlattı. İsmail Saymaz ise bu soruya “Abi dedi ben el öpmedim ki. Biz gazeteciyiz. Ben babamın elini bile öpmedim” yanıtını verdi.
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“İsmail Saymaz, Kemal Kılıçdaroğlu’nun elini öptü” iddiası.
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Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya iddiaları İsmail Saymaz’a sordu.
İsmail Küçükkaya, İsmail Saymaz ile aralarında geçen diyalogu şu sözlerle anlattı 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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