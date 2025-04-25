Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elini Öptüğü İddia Edilen İsmail Saymaz Yanıt Verdi: "Babamın Elini Bile Öpmedim"

“Kılıçdaroğlu’nun elini öptün mü?” diye soran İsmail Küçükkaya’ya İsmail Saymaz, “Abi dedi ben el öpmedim ki. Biz gazeteciyiz. Ben babamın elini bile öpmedim. Kılıçdaroğlu’nu tanıyorsun zaten Kemal bey elini öptürmez” yanıtını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür dilediği iddia edilen Saymaz, “Ben değişimden yanaydım, CHP'nin iyiliği için bunu düşünmüştüm. Kılıçdaroğlu nezaket gösterdi. Eski genel başkandır. Beraberindekilerle birlikte ziyaretime geldi. Kurultay zamanında ben de bir gazeteciydim ve kendisine sizi incitmiş olabilirim bazı sözlerim ve yorumlarımla. Bunun için üzgünüm dedim. Helalleştik” diye konuştu.