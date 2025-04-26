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Yemen Açıklarında Koyun Taşıyan Bir Gemi Alabora Oldu: Binlerce Koyun Deniz Düştü

Yemen Açıklarında Koyun Taşıyan Bir Gemi Alabora Oldu: Binlerce Koyun Deniz Düştü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.04.2025 - 23:28

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Yemen açıklarında, koyun yüklü bir gemi alabora oldu. Binlerce koyun denize düştü. Yerel balıkçılar, boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bu hayvanları tek tek kurtarmak için sandallarını kullandı. O anlar bir balıkçı tarafından anbean kaydedildi.

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Hayvanların taşınmasında görev alan araçların, bu hassas işlemi dikkat ve özenle gerçekleştirmesi büyük önem taşır.

Hayvanların taşınmasında görev alan araçların, bu hassas işlemi dikkat ve özenle gerçekleştirmesi büyük önem taşır.

Bu durum, hayvanların sağlık ve güvenliklerini doğrudan etkileyen bir faktördür. Bu nedenle, hayvan taşımacılığı yapan araçların, işlerini titizlikle yapmaları, her aşamada dikkatli olmaları ve ikinci bir planları olması önemlidir. Unutulmamalıdır ki, hayvan taşımacılığı sadece bir taşıma işlemi değil, aynı zamanda bir yaşam hizmetidir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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