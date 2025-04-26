Yemen Açıklarında Koyun Taşıyan Bir Gemi Alabora Oldu: Binlerce Koyun Deniz Düştü

Bu durum, hayvanların sağlık ve güvenliklerini doğrudan etkileyen bir faktördür. Bu nedenle, hayvan taşımacılığı yapan araçların, işlerini titizlikle yapmaları, her aşamada dikkatli olmaları ve ikinci bir planları olması önemlidir. Unutulmamalıdır ki, hayvan taşımacılığı sadece bir taşıma işlemi değil, aynı zamanda bir yaşam hizmetidir.