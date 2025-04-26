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Bursa'da Bir Genç, Kendisini Takip Ettiğini Fark Ettiği Adamı Polis Çağırmakla Tehdit Ederek Uzaklaştırdı

Bursa'da Bir Genç, Kendisini Takip Ettiğini Fark Ettiği Adamı Polis Çağırmakla Tehdit Ederek Uzaklaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.04.2025 - 19:43

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Bursa'da sinirlerimizi alt üst eden bir olay meydana geldi. Bir genç, araçla takip edildiğini farketti. O anları adım adım kaydeden genç, arabasının içinde bekleyen şahsı polis çağırmakla tehdit etti. Şahıs polisi duyar duymaz oradan uzaklaştı. Yaşananlar kameraya anbean yansıdı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Günümüzde hala caydırıcı cezaların olmaması, bu tarz vakaların önüne geçilememesine sebep oluyor.

Günümüzde hala caydırıcı cezaların olmaması, bu tarz vakaların önüne geçilememesine sebep oluyor.

Her gün yüzlerce kişi günlük yaşamını tedirginlik içinde sürdürmek zorunda kalıyor. Bu konuda adımlar atılması ve gereken cezaların hızlı bir şekilde devreye sokulması büyük önem taşıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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mubeyyentorun17512544

Sen yine de plakayı polise ver...baskasina bulaşmasın