Kendi Tasarımını Giydi: Tatilde Poz Kesen Hande Erçel'in Maldivler İçin Seçtiği Kombin Dillere Fena Düştü!
Rüzgara Bırak filminin ardından bir minik sessizliğe bürünen Hande Erçel'in soluğu Maldivler'de aldığı ortaya çıktı! Maldivler için seçtiği, kendi tasarımı olan kombin ise sosyal medya kullanıcılarının gözüne fena battı. Buyurun, konsepte uygun bulunmayan Hande Erçel'e kimler ne demiş beraber görelim!
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Hande Erçel, uzun bir süredir attığı her adımla olay olan ünlülerimizden biliyorsunuz.
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Rotasını Maldivler'e çevirdiğini ve en az bir haftadır Maldivler'in tadını çıkardığını öğrendiğimiz Hande Erçel, yine ve yeniden tüm gözleri üzerine topladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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