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Kendi Tasarımını Giydi: Tatilde Poz Kesen Hande Erçel'in Maldivler İçin Seçtiği Kombin Dillere Fena Düştü!

Kendi Tasarımını Giydi: Tatilde Poz Kesen Hande Erçel'in Maldivler İçin Seçtiği Kombin Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.04.2025 - 22:36

Rüzgara Bırak filminin ardından bir minik sessizliğe bürünen Hande Erçel'in soluğu Maldivler'de aldığı ortaya çıktı! Maldivler için seçtiği, kendi tasarımı olan kombin ise sosyal medya kullanıcılarının gözüne fena battı. Buyurun, konsepte uygun bulunmayan Hande Erçel'e kimler ne demiş beraber görelim!

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Hande Erçel, uzun bir süredir attığı her adımla olay olan ünlülerimizden biliyorsunuz.

Hande Erçel, uzun bir süredir attığı her adımla olay olan ünlülerimizden biliyorsunuz.

İnanılmaz bir hayran kitlesine ve takipçiye sahip olsa da düzenli olarak eleştiriye maruz kalan Hande Erçel, en son Barış Arduç'la beraber rol aldığı Rüzgara Bırak filmiyle gündeme oturmuştu. 

Fiziğiyle hayran bırakan Erçel, ilk film oyunculuğu deneyimiyle de ilk defa bir miktar olsun beğenilmişti. Normalde oyunculuğuyla sürekli dillere düşen Hande Erçel'in keyfi de enerjisi de pek yüksekti anlayacağınız. 

En son menajeri Ayşe Barım için paylaşımda bulunan Hande Erçel bir süredir ortalarda yoktu. Ta ki geçtiğimiz saatlerde Maldivler tatilinden peş peşe dump paylaşana dek!

Rotasını Maldivler'e çevirdiğini ve en az bir haftadır Maldivler'in tadını çıkardığını öğrendiğimiz Hande Erçel, yine ve yeniden tüm gözleri üzerine topladı.

Rotasını Maldivler'e çevirdiğini ve en az bir haftadır Maldivler'in tadını çıkardığını öğrendiğimiz Hande Erçel, yine ve yeniden tüm gözleri üzerine topladı.

Gündemden uzak olması tepki çekerken asıl odak Maldivler için seçtiği kombine kaydı. 

Kendi tasarımı olan bir elbise giyen Hande Erçel'in konsepte uygun olmadığına kanaat getirildi. E haliyle sosyal medya kullanıcılarının radarına düşmekten de kaçamadı. 

Buyurun, Hande'nin Maldivler kombinini kimler nasıl yorumlamış beraber görelim!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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