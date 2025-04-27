Kendi Tasarımını Giydi: Tatilde Poz Kesen Hande Erçel'in Maldivler İçin Seçtiği Kombin Dillere Fena Düştü!

İnanılmaz bir hayran kitlesine ve takipçiye sahip olsa da düzenli olarak eleştiriye maruz kalan Hande Erçel, en son Barış Arduç'la beraber rol aldığı Rüzgara Bırak filmiyle gündeme oturmuştu.

Fiziğiyle hayran bırakan Erçel, ilk film oyunculuğu deneyimiyle de ilk defa bir miktar olsun beğenilmişti. Normalde oyunculuğuyla sürekli dillere düşen Hande Erçel'in keyfi de enerjisi de pek yüksekti anlayacağınız.

En son menajeri Ayşe Barım için paylaşımda bulunan Hande Erçel bir süredir ortalarda yoktu. Ta ki geçtiğimiz saatlerde Maldivler tatilinden peş peşe dump paylaşana dek!