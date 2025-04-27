Hafsanur Sancaktutan, Kubilay Aka'nın "Soyadını Değiştirmek İsterdim" Cevabını Bakın Nasıl Yorumladı!
Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Kubilay Aka, biricik sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'ın 'soyadını' değiştirmek istediğini dile getirmişti. Herkesin evlilik sinyali olduğunu düşünen bu cevap, İbrahim Selim'e Kubilay Aka'dan hemen sonra konuk olan Hafsanur Sancaktutan'a soruldu.
Buyurun, Hafsanur Sancaktutan sevdiceğinin 'soyad' cevabını nasıl yorumlamış beraber görelim...
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Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan bir süredir magazinin dilinden düşmeyen bir aşk yaşıyor.
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Belki görmüşsünüzdür geçtiğimiz hafta Kubilay Aka, İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olmuştu.
Sevdiceğinden bir hafta sonra İbrahim Selim'e bu sefer de Hafsanur Sancaktutan konuk oldu.
Kubilay Aka'nın "Soyadını değiştirmek isterdim" cevabını soyadını beğenmediği için verdiğini düşündüğünü söyledi.
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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