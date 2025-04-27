Hafsanur Sancaktutan, Kubilay Aka'nın "Soyadını Değiştirmek İsterdim" Cevabını Bakın Nasıl Yorumladı!

Kimilerinin çok yakıştırdığı ikili, kimilerinin de en büyük derdi haline gelmiş durumda! Sebebi de Kubilay Aka'nın tüm magazin tarafından oldukça derinlemesine bilinen çapkınlıkları.

Hafsanur Sancaktutan'ın zarafeti ve asilliğine hayran olanlar bir türlü Kubilay Aka'yı yanına yakıştıramıyor. Bir de 'Adam kalmadı' meselesi var tabii...

Mutlaka hatırlayan vardır, bu ilişkinin başlangıç tarihi epey eleştirilmişti. Hafsanur Sancaktutan'ın 'Hayatınızda biri var mı?' sorusuna 'Ortada adam kalmadı' cevabını vermesinden birkaç gün sonra Kubilay Aka'yla aşk yaşadığını öğrenmiştik. E haliyle şaşırmıştık da... Ortada adam yokken nasıl yeni bir aşk filizlendi anlamlandıramamıştık.

Eleştirenler bir yanda, ısınmaya çalışanlar öbür yanda bu ilişki bir şekilde kabullenildi, hala da tam gaz devam ediyor. Biz ne dersek diyelim!