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Hafsanur Sancaktutan, Kubilay Aka'nın "Soyadını Değiştirmek İsterdim" Cevabını Bakın Nasıl Yorumladı!

Hafsanur Sancaktutan, Kubilay Aka'nın "Soyadını Değiştirmek İsterdim" Cevabını Bakın Nasıl Yorumladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.04.2025 - 19:32

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Kubilay Aka, biricik sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'ın 'soyadını' değiştirmek istediğini dile getirmişti. Herkesin evlilik sinyali olduğunu düşünen bu cevap, İbrahim Selim'e Kubilay Aka'dan hemen sonra konuk olan Hafsanur Sancaktutan'a soruldu. 

Buyurun, Hafsanur Sancaktutan sevdiceğinin 'soyad' cevabını nasıl yorumlamış beraber görelim...

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Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan bir süredir magazinin dilinden düşmeyen bir aşk yaşıyor.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan bir süredir magazinin dilinden düşmeyen bir aşk yaşıyor.

Kimilerinin çok yakıştırdığı ikili, kimilerinin de en büyük derdi haline gelmiş durumda! Sebebi de Kubilay Aka'nın tüm magazin tarafından oldukça derinlemesine bilinen çapkınlıkları. 

Hafsanur Sancaktutan'ın zarafeti ve asilliğine hayran olanlar bir türlü Kubilay Aka'yı yanına yakıştıramıyor. Bir de 'Adam kalmadı' meselesi var tabii...

Mutlaka hatırlayan vardır, bu ilişkinin başlangıç tarihi epey eleştirilmişti. Hafsanur Sancaktutan'ın 'Hayatınızda biri var mı?' sorusuna 'Ortada adam kalmadı' cevabını vermesinden birkaç gün sonra Kubilay Aka'yla aşk yaşadığını öğrenmiştik. E haliyle şaşırmıştık da... Ortada adam yokken nasıl yeni bir aşk filizlendi anlamlandıramamıştık.

Eleştirenler bir yanda, ısınmaya çalışanlar öbür yanda bu ilişki bir şekilde kabullenildi, hala da tam gaz devam ediyor. Biz ne dersek diyelim!

Belki görmüşsünüzdür geçtiğimiz hafta Kubilay Aka, İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olmuştu.

Belki görmüşsünüzdür geçtiğimiz hafta Kubilay Aka, İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olmuştu.

Hafsanur Sancaktutan'ın kulakları da epey çınlamıştı. Özellikle de bir kesit vardı ki başta X, sonra Instagram'da büyük patlak verdi. 

İbrahim Selim'in 'Hafsanur'un bir özelliğini değiştirecek olsan neyini değiştirmek isterdin?' sorusuna Kubilay'dan 'Soyadını' cevabı gelmişti. 

Birçok kullanıcı da bu cevabı 'Evlenmek istiyor herhalde' diyerek yorumlamıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sevdiceğinden bir hafta sonra İbrahim Selim'e bu sefer de Hafsanur Sancaktutan konuk oldu.

Sevdiceğinden bir hafta sonra İbrahim Selim'e bu sefer de Hafsanur Sancaktutan konuk oldu.

Birebir aynı soru; 'Kubilay'ın bir özelliğini değiştirecek olsan neyini değiştirmek isterdin?' Hafsanur'a yöneltildi. Hafsanur cevap vermeden önce araya giren İbrahim Selim, seyirciye 'Kubilay sizce ne demek istedi?' diye sordu. 

Ekip arkadaşlarıyla bunun tartışmasını yaşadığını belirten İbrahim Selim, 'Evlenmek istiyor' ve 'Soyadını beğenmiyor' ikileminde kalındığını belirtti. Bunun üzerine Hafsanur Sancaktutan da 'Ben de öyle algıladım' dedi.

Kubilay Aka'nın "Soyadını değiştirmek isterdim" cevabını soyadını beğenmediği için verdiğini düşündüğünü söyledi.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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