Senin Diğer İnsanlardan Farklı Olan Özelliğin Ne?

Senin en belirgin ve farklı özelliğin, gizemli ve derin düşünce yapın. İnsanlar senin ne düşündüğünü ya da ne hissettiğini hemen anlayamazlar, çünkü sen kolay kolay kendini açmazsın. Bu da seni çevrendekiler için bir bilmece haline getirir. Derin düşünen birisin ve her olayın altında yatan anlamları sorgularsın. Felsefi bir bakış açısına sahipsin ve bu, seni çok yönlü bir birey yapar. Ancak, bazen bu derin düşünceler içinde kaybolup, anı kaçırabilirsin. Hayatın tadını çıkarırken kendini fazla sorgulamamayı da denemelisin.'