Senin Diğer İnsanlardan Farklı Olan Özelliğin Ne?

Senin en belirgin ve diğerlerinden farklı özelliğin, enerjik ve maceracı ruhun. Hayatı dolu dolu yaşamayı seviyor ve her anı değerlendiriyorsun. Yeniliklere açıksın ve sıkılmak nedir bilmezsin. İnsanlar senin enerjine hayran kalıyor ve çevrende olmak istiyor. Pozitif ve canlı yapın, her ortamda dikkat çekmeni sağlıyor. Ancak, bu enerjik yapın bazen seni aceleci yapabilir. Dikkat etmen gereken nokta, her anı hızlı yaşamak yerine, bazen yavaşlamayı ve anın tadını çıkarmayı öğrenmek.