Senin Diğer İnsanlardan Farklı Olan Özelliğin Ne?
Senin Diğer İnsanlardan Farklı Olan Özelliğin Ne?
Hepimizin kişiliği, düşünce tarzı ve davranışları bizi birbirimizden ayıran eşsiz özelliklerle doludur. Senin diğer insanlardan farklı kılan en belirgin özelliğin ne? Bu testi çözerek, seni diğerlerinden ayıran o özel yanını keşfetmeye hazır mısın?
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1. Bir tartışma esnasında nasıl tepki verirsin?
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2. Bir karar verirken nelere dikkat edersin?
3. Yeni bir ortama girdiğinde ilk olarak ne yaparsın?
4. Başarısızlıkla nasıl başa çıkarsın?
5. Bir problemle karşılaştığında ilk olarak ne yaparsın?
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6. En çok hangi tür filmleri izlemekten hoşlanırsın?
7. Bir arkadaşın zor bir durumda olduğunda ne yaparsın?
8. Bir konuda fikrin değiştiğinde nasıl davranırsın?
9. İnsanlar seni nasıl tanımlar?
10. Bir planın bozulduğunda nasıl tepki verirsin?
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Zekan seni diğerlerinden farklı kılıyor!
Duygusallığın seni diğerlerinden farklı kılıyor!
Gizemli olman seni diğerlerinden farklı kılıyor!
Enerjik yapın seni diğerlerinden farklı kılıyor!
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