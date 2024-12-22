Şimdiye Kadar Nobel Ekonomi Ödülünü Alan 12 İsim
Şimdiye Kadar Nobel Ekonomi Ödülünü Alan 12 İsim
Hadi gelin dünyadaki en prestijli ödüllerden biri olan Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan isimlere göz atalım! Tüm bu isimler paranın, ekonominin ve toplumların nasıl işlediğini çözmeye yönelik ilham verici çalışmalar yapmışlar. Hadi bu ödülü kazanan 12 parlak zekâya biraz daha yakından bakalım!
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1. Daron Acemoğlu
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2. Claudia Goldin
3. Ben Bernanke, Douglas Diamond ve Philip Dybvig
4. David Card, Joshua D. Angrist ve Guido W. Imbens
5. Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson
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6. Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer
7. William D. Nordhaus ve Paul M. Romer
8. Richard Thaler
9. Oliver Hart ve Bengt Holmström
10. Angus Deaton
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11. Jean Tirole
12. Robert Shiller, Eugene Fama ve Lars Peter Hansen
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