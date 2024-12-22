Şimdiye Kadar Nobel Ekonomi Ödülünü Alan 12 İsim

2024 yılında Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Daron Acemoğlu bir Türk ekonomist olarak büyük bir gurur kaynağı oldu. Simon Johnson ve James Robinson ile birlikte 'kurumların ekonomiler üzerindeki etkisi' üzerine yaptığı derinlemesine araştırmalarla bu ödülü kazandı. Acemoğlu’nun çalışmaları, ekonomik büyümenin ve kalkınmanın yalnızca doğal kaynaklar veya teknolojiyle değil güçlü ve etkili kurumlarla mümkün olduğunu savunuyor. Bu görüş birçok ülkenin kalkınma stratejilerini yeniden şekillendirdi.