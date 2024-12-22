Zihinsel Yorgunluğun Hangi Seviyede?
Zihinsel Yorgunluğun Hangi Seviyede?
Hayatın temposu bazen ruhumuzu ve zihnimizi öylesine yorar ki ne kadar yük altında olduğumuzu fark etmeyiz. Günlük koşuşturma, bitmeyen sorumluluklar ve kafa karışıklıkları zihnimizi nasıl etkiliyor dersin? Bu test tam da bunu öğrenmeni sağlayacak!
Hazır mısın?
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1. Gün boyunca aklını meşgul eden şeyler çoğunlukla neler?
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2. Sabah uyandığında nasıl hissedersin?
3. Yoğun bir gün sonrası ne yaparsın?
4. Bir sorunla karşılaştığında ne hissedersin?
5. Hafta sonunu nasıl geçirirsin?
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6. Gün sonunda zihnin nasıl olur?
7. Bir arkadaşın uzun uzun dert anlatmaya başladığında ne yaparsın?
8. Hayatta seni en çok ne zorlar?
9. Ne sıklıkla "Bunu nasıl yetiştireceğim?" diye düşünürsün?
10. Sana en iyi gelen an hangisi?
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Üst seviyede zihinsel yorgunluk!
Orta düzey zihinsel yorgunluk!
Hafif yorgunluk!
Yorgunluk yok denilecek kadar az!
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