Seni Gerçekten Korkutan Şeyi Ortaya Çıkarıyoruz!
Seni Gerçekten Korkutan Şeyi Ortaya Çıkarıyoruz!
Hepimizin derinlerde bir yerde sakladığı korkuları vardır. Kimimiz başarısızlıktan, kimimiz ise sevdiklerini kaybetmekten korkar. Ancak bu korkular çoğu zaman bilinçaltımızda saklanır ve günlük hayatta üzerimizde etkisini hissettirir. Bu test, seni en çok endişelendiren ve yönlendiren korkuyu ortaya çıkarmak için hazırlandı. Hazırsan, korkularını keşfetmeye başlayalım!
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1. Kendini en güvende hissettiğin yer neresi?
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2. Bir problemle karşılaştığında ne yaparsın?
3. Hangisi seni en çok huzursuz eder?
4. Hayatta seni motive eden şey nedir?
5. En çok hangi kabusu görmek seni korkutur?
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6. Hangi durum seni panikletir?
7. Kendini nasıl ifade edersin?
8. Hayatını bir metaforla anlatacak olsan hangisi olurdu?
9. Bir ilişkide seni en çok rahatsız eden şey nedir?
10. En çok hangi özelliğine güveniyorsun?
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Sevdiklerini kaybetme korkusu
Kontrolü kaybetme korkusu
Başarısızlık korkusu
Yalnız kalma korkusu
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