Kaygı Seviyen Sandığından Daha Yüksek mi?
Kaygı Seviyen Sandığından Daha Yüksek mi?
Hepimiz zaman zaman kaygı hissederiz; bu tamamen normal bir durumdur. Ancak bazılarımız için kaygı, gündelik yaşamın bir parçası haline gelir ve yaşam kalitesini etkileyebilir. Peki, senin kaygı seviyen ne durumda? Günlük stresler karşısında ne kadar güçlü durabiliyorsun? Bu test, senin kaygı düzeyini keşfetmene ve kendinle ilgili farkındalık kazanmanı sağlayacak.
Haydi başlayalım ve kaygı seviyeni ölçelim!
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1. Sabah uyandığında ilk düşündüğün şey nedir?
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2. Planların istediğin gibi gitmediğinde nasıl tepki verirsin?
3. İş ya da okul gibi sorumluluklarla ilgili en büyük endişen nedir?
4. Toplum içinde konuşma yapman gerektiğinde nasıl hissedersin?
5. Hayatta seni en çok endişelendiren şey nedir?
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6. Gece uyumadan önce neler düşünürsün?
7. Stresli bir ortamda nasıl davranırsın?
8. Zaman zaman fiziksel kaygı belirtileri yaşar mısın?
9. Başkalarının senin hakkında ne düşündüğünü sık sık sorgular mısın?
10. Günlük hayatta önemsiz bir sorunla karşılaştığında tepkin ne olur?
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Yüksek kaygı seviyesi; hayatını etkileyen endişeler
Orta düzeyde kaygı; dengede kalma çabası
Düşük kaygı seviyesi; sakin ve kontrollü bir yapı
Neredeyse kaygısız; rahatlığın tanımı sensin
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