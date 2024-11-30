Hangi Psikolojik Rahatsızlığın Belirtilerini Gösteriyorsun?
Hangi Psikolojik Rahatsızlığın Belirtilerini Gösteriyorsun?
Herkes zaman zaman zorlayıcı duygular ve düşüncelerle başa çıkmak zorunda kalır. Ancak bazen bu duygular ve düşünceler, hayatımızı derinden etkileyen psikolojik bir duruma işaret edebilir. Peki, senin ruhunun derinliklerinde hangi psikolojik rahatsızlık saklanıyor olabilir? Bu test, iç dünyanı keşfetmene ve bilinçaltındaki bazı ipuçlarını anlamana yardımcı olacak. Kendinle yüzleşmeye ve farkındalık kazanmaya hazır mısın?
Haydi, başlayalım!
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1. Kendini ifade ederken genelde nasıl hissedersin?
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2. Yoğun stres altındayken nasıl tepki verirsin?
3. Kendini nasıl tanımlarsın?
4. Hangi tür filmleri izlemek seni rahatsız eder?
5. En çok hangi duygu seni rahatsız eder?
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6. Sosyal ortamlarda genelde nasıl davranırsın?
7. Hayatta seni en çok korkutan şey nedir?
8. Bir hata yaptığında kendini nasıl hissedersin?
9. Kendine en yakın hissettiğin doğa olayını seç:
10. Günlük hayatında hangi düşünceye daha yakınsın?
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Borderline Kişilik Bozukluğu
Depresyon
Anksiyete
Şizoid Kişilik Bozukluğu
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