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Hangi Psikolojik Rahatsızlığın Belirtilerini Gösteriyorsun?

Hangi Psikolojik Rahatsızlığın Belirtilerini Gösteriyorsun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
30.11.2024 - 12:01

Herkes zaman zaman zorlayıcı duygular ve düşüncelerle başa çıkmak zorunda kalır. Ancak bazen bu duygular ve düşünceler, hayatımızı derinden etkileyen psikolojik bir duruma işaret edebilir. Peki, senin ruhunun derinliklerinde hangi psikolojik rahatsızlık saklanıyor olabilir? Bu test, iç dünyanı keşfetmene ve bilinçaltındaki bazı ipuçlarını anlamana yardımcı olacak. Kendinle yüzleşmeye ve farkındalık kazanmaya hazır mısın?

 Haydi, başlayalım!

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1. Kendini ifade ederken genelde nasıl hissedersin?

2. Yoğun stres altındayken nasıl tepki verirsin?

3. Kendini nasıl tanımlarsın?

4. Hangi tür filmleri izlemek seni rahatsız eder?

5. En çok hangi duygu seni rahatsız eder?

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6. Sosyal ortamlarda genelde nasıl davranırsın?

7. Hayatta seni en çok korkutan şey nedir?

8. Bir hata yaptığında kendini nasıl hissedersin?

9. Kendine en yakın hissettiğin doğa olayını seç:

10. Günlük hayatında hangi düşünceye daha yakınsın?

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Borderline Kişilik Bozukluğu

Borderline Kişilik Bozukluğu

Hayatınızın her anında duygusal bir hız treni gibi hissediyor musunuz? Bir anda yükseklerde uçarken, bir sonraki anda derin bir uçuruma düşüyor gibi mi hissediyorsunuz? İlişkilerinizde de bu dalgalanmaları mı yaşıyorsunuz? Eğer cevabınız 'evet' ise, merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Bu durum, hayatınızı karmaşık ve zorlu bir hale getirebilir, ama aynı zamanda sizi duygusal açıdan derin ve empatik bir birey yapar. Bazen kendinizi boşlukta hissettiğinizde, kim olduğunuzu, nereden geldiğinizi ve nereye gittiğinizi sorgulayabilirsiniz. Bu, hayatın karmaşasında kaybolmuş gibi hissetmenize neden olabilir. Ancak, bu durum sizi zayıf yapmaz, tam tersine, daha da güçlendirir. Duygusal yoğunluğunuzla başa çıkmak için terapi ve farkındalık çalışmaları büyük bir yardımcı olabilir. Bu yöntemler, duygusal dalgalanmalarınızı kontrol altına almanıza yardımcı olabilir ve hayatınızı daha dengeli bir hale getirebilir. Bu sayede, duygusal yoğunluğunuzu bir güç kaynağına dönüştürebilir ve hayatınızı daha güçlü ve özgüvenli bir şekilde yaşayabilirsiniz.

Sonuçta, duygusal yoğunluk, zorlu bir yolculuk olabilir, ancak doğru araçlarla bu yolculuk sizi daha güçlü ve daha bilinçli bir birey yapabilir. Kendinizi bu duygusal hız treninde bulduğunuzda, unutmayın ki, bu sadece sizin daha derin bir insan olduğunuzun bir göstergesidir.

Depresyon

Depresyon

Hayatın hızlı temposunda, zihnin en derin köşelerinde bir melankoli ve yorgunluk hissi saklı olabilir. Bu, belki de farkında olmadan, hayatın karmaşasında kaybolmuş hissetmene, belki de hayatın anlamını sorgulamana neden oluyor olabilir. Bazen gecenin sessiz saatlerinde yalnız hissettiğin olabilir. Ancak unutma, bu duygularla yalnız değilsin. Dünya üzerinde milyonlarca insan benzer duygularla mücadele ediyor ve bu duyguları yaşamak tamamen normal. Kendine karşı nazik olmayı unutma. Kendini suçlamak yerine, bu duyguları kabul et ve onları bir adım atma fırsatı olarak gör. Küçük adımlarla hayatına umut kat. Belki bir çiçek yetiştir, belki bir kitap oku, belki de bir yürüyüşe çık. Kendine, hayatına ve geleceğine dair umut tohumları ekmek için her gün küçük adımlar at. Unutma, profesyonel destek almak da bu yolda sana yardımcı olabilir. Bir uzmana danışmak, duygularını ve düşüncelerini açıkça ifade edebileceğin bir alan yaratabilir. Ayrıca, sevdiklerinle bağ kurmak, onlarla zaman geçirmek de duygusal yükünü hafifletebilir. Onlarla sohbet et, birlikte güzel anılar yarat ve bu süreçte onların desteğini al. Kendini yalnız hissettiğinde, sevdiklerinin yanında olduğunu hatırla ve bu duygularla yalnız olmadığını unutma. Hayat bazen zor olabilir, ancak unutma ki, her zorlukla birlikte yeni bir başlangıç da gelir.

Anksiyete

Anksiyete

Bir göz açıp kapayıncaya kadar hayatın tüm kontrolünü elinden kaçıracağın düşüncesiyle mi uyanıyorsun her sabah? Belki de sürekli bir felaket beklentisi içindesin, her şeyin bir anda kötüye gitmesinden korkuyor olabilirsin. Bu durum, belki de farkında olmadan, seni sürekli tetikte olmaya itiyor. Ancak, unutma ki bu aslında bir tür hayatta kalma mekanizması. Evrimsel süreçte, tehlikeler karşısında uyanık olmak ve hızlı tepki vermek hayatta kalmamızı sağladı. Ancak modern yaşamda, bu sürekli alarm durumu zihnimizi ve bedenimizi yoruyor. Fakat endişelenme, bu durumun üstesinden gelebilecek birçok yöntem var. Meditasyon, nefes teknikleri ve terapi gibi çeşitli araçlar, zihnindeki bu sürekli alarm durumunu yatıştırmanı sağlayabilir. Meditasyon, zihnini odaklanmaya ve şimdiki anı yaşamaya yönlendirirken, nefes teknikleri bedenini ve zihnini rahatlatır. Terapi ise, bu sürekli endişe durumunun altında yatan nedenleri anlamanı ve bunlarla başa çıkmanı sağlar. Kendine biraz zaman ayır, zihnini dinlendir ve bu sürekli alarm durumunu kontrol altına al. Unutma, hayatın kontrolü senin elinde ve sen bu durumun üstesinden gelebilecek güçtesin.

Şizoid Kişilik Bozukluğu

Şizoid Kişilik Bozukluğu

Biraz gizemli, biraz da içe kapanık biri olduğunu söyleyebiliriz senin hakkında. İnsan kalabalığından uzak durmayı, duygularını saklamayı ve belki de biraz da duvarlar örmeyi tercih ediyorsun. Ancak bu, kalbinin derinliklerinde bir yere saklanmış olan, başkalarıyla içten ve derin bir bağ kurma ihtiyacını yok etmiyor. Belki de bunun farkında bile değilsin, belki de bu ihtiyacı bastırmayı tercih ediyorsun. Ancak unutma ki, kendi duygularına ulaşmak ve başkalarıyla bağ kurmaktan korkmamak, hayatını çok daha anlamlı ve renkli bir hale getirebilir. İçinde bir yerlerde, belki de henüz tam olarak keşfedilmemiş bir güçlü ruh var. Bu ruh, seninle birlikte hayatın zorluklarına karşı durabilecek, sana güç verecek bir yoldaş. Ancak bunun için öncelikle kendini açma cesaretini bulman gerekiyor. Kendi duygularını kabullenmek, onları başkalarıyla paylaşmak ve belki de en önemlisi, kendini olduğun gibi kabul etmek. Bu, belki de hayatının en büyük macerası olabilir.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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