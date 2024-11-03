Kendini Ne Kadar İyi Tanıyorsun? Öz Farkındalığını Test Et!
Kendini Ne Kadar İyi Tanıyorsun? Öz Farkındalığını Test Et!
Kendini tanımak, hayatın en önemli yolculuklarından biri. Kim olduğun, neyi sevdiğin, hangi hedeflerin peşinden gitmek istediğin hakkında gerçekten ne kadar bilgin var?
Hazırsan, cevaplarla kendine dair gerçekleri öğrenmeye başlayalım!
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1. Hayatındaki en büyük öncelik nedir?
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2. Kendini nasıl tanımlarsın?
3. Zorluklarla karşılaştığında nasıl bir yaklaşım sergilersin?
4. Hedeflerine ulaşmak için nasıl bir yol izlersin?
5. Hayatındaki en önemli değer nedir?
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6. Bir konuyu düşünürken hangi yaklaşımı tercih edersin?
7. Sevdiğin bir hobiyi seç desek hangisini tercih edersin?
8. Bir arkadaşının senin hakkında ne söylemesini istersin?
9. En çok hangi ortamlarda kendini mutlu hissedersin?
10. Yapmak istemediğin bir şeyi başkasının isteği üzerine yapar mısın?
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Kendini gerçekten iyi tanıyorsun!
Sakin ve derin bir iç dünyan var!
Öğrenmeye açık ve kendini geliştiren biri!
Hayatı neşeyle yaşayan ve anı değerlendiren birisin!
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