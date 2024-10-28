Seçimlerini Yap, Hayata Ne Kadar Negatif Baktığını Söyleyelim!

Hayata nasıl baktığını hiç düşündün mü? Seçimlerin, dünyayı nasıl algıladığını ve ne kadar pozitif ya da negatif bir bakış açısına sahip olduğunu ortaya çıkarabilir. Aşağıdaki davranışlar ve kişilik özelliklerinden hangilerini sık sık yaptığını ya da sahiplendiğini seç. Hayatla olan ilişkinin aslında ne kadar pozitif ya da negatif olduğunu sonuçlarda öğren!