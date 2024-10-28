Seçimlerini Yap, Hayata Ne Kadar Negatif Baktığını Söyleyelim!
Seçimlerini Yap, Hayata Ne Kadar Negatif Baktığını Söyleyelim!
Hayata nasıl baktığını hiç düşündün mü? Seçimlerin, dünyayı nasıl algıladığını ve ne kadar pozitif ya da negatif bir bakış açısına sahip olduğunu ortaya çıkarabilir. Aşağıdaki davranışlar ve kişilik özelliklerinden hangilerini sık sık yaptığını ya da sahiplendiğini seç. Hayatla olan ilişkinin aslında ne kadar pozitif ya da negatif olduğunu sonuçlarda öğren!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aşağıdaki davranış ya da kişilik özelliklerinden hangilerini sıklıkla yapıyorsun?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pozitif bakış açın çok güçlü!
Dengede kalmaya çalışıyorsun!
Negatiflik seni zorluyor!
Negatif bakış açın çok güçlü!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın