Hangi Zaman Diliminde Yaşamalısın?
Hangi Zaman Diliminde Yaşamalısın?
Her zaman kendini yanlış yerde ve yanlış zamanda mı hissediyorsun? Belki de ruhun başka bir çağda yaşamaya ait! Kimi insanlar modern dünyaya adapte olurken, kimileri geçmişin derinliklerinde kaybolmayı tercih eder. Peki, senin için en uygun zaman dilimi hangisi?
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1. Hangi özellik seni daha iyi tanımlar?
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2. Tatil için nereye gitmek istersin?
3. Bir yeteneğin olsaydı ne olurdu?
4. Bir gün boyunca istediğin biri olabilsen, kimi seçerdin?
5. Nasıl bir lider olurdun?
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6. Bir sorunla karşılaştığında nasıl tepki verirsin?
7. Tarihteki en önemli buluş sence hangisidir?
8. Kendini en çok nerede rahat hissedersin?
9. İnsanlarla iletişimin nasıldır?
10. En büyük hayalin nedir?
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Keşifler çağı!
Antik Yunan!
Rönesans Dönemi!
Modern Çağ!
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Antik Yunan!