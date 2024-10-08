Bu Test Ruhunun Gerçek İhtiyacını Söyleyecek!
Bu Test Ruhunun Gerçek İhtiyacını Söyleyecek!
Hayatın karmaşası, günlük stresler ve zorluklar zaman zaman hepimizi zorlayabiliyor. Bazen fark etmeden içsel dengenizi kaybettiğinizi hissedebilirsiniz. Peki, ruhsal ve psikolojik olarak tam olarak neye ihtiyacınız var?
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1. Kendinizi nasıl motive edersiniz?
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2. Zor bir dönemden geçtiğinizde ne yaparsınız?
3. Stres altında nasıl hissedersiniz?
4. Bir hedefe ulaşamadığınızda nasıl tepki verirsiniz?
5. Size en iyi gelen aktivite hangisidir?
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6. Birine danışmanız gerektiğinde kimi seçersiniz?
7. Kendinizi en iyi hangi ortamda hissedersiniz?
8. Hayatınızdaki en büyük zorluk nedir?
9. Kendinizi nasıl dinlersiniz?
10. Gece yatmadan önce en çok düşündüğünüz şey nedir?
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Sükunet arıyorsun!
Hedeflere ihtiyacın var!
Sevgiye ihtiyacın var!
Dinlenmeye ihtiyacın var!
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