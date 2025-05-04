onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Beşiktaş Deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 Yendi

Beşiktaş Deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 Yendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.05.2025 - 21:04

Haftanın kritik maçında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Bu sezon iyi bir görüntü çizmeyen Beşiktaş, derbilerde gösterdiği performansla bir kez daha kendine hayran bıraktı. 

Siyah beyazlılar Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 yenerek bir derbiyi daha galibiyetle tamamladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında puan farkı bitime dört hafta kala 8'de kaldı. 

Beşiktaş ise 3.'lük yolunda kritik bir galibiyet aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Haftanın maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'ye konuk oldu.

Haftanın maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'ye konuk oldu.

Beşiktaş derbisinde kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Mourinho, savunma hattını Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar ve Mert Müldür'den oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ikilisini görevlendiren 62 yaşındaki çalıştırıcı, hücum hattında Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Anderson Talisca'ya şans verdi. Mourinho, gol yollarında ise Youssef En-Nesyri'ye güvendi.

Beşiktaş ise Fenerbahçe karşısına şu 11 ile çıktı:

Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Arthur Masuaku, Emrecan Terzi, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Mustafa Hekimoğlu ve Rafa Silva.

Beşiktaş bu sezon bir derbiden daha mutlu ayrıldı.

Beşiktaş bu sezon bir derbiden daha mutlu ayrıldı.

Siyah beyazlılar önce Gedson Fernandes'le bir penaltıdan yararlanamadı. Ardından Mert Müldür'ün hatasını Gedson Fernandes bu kez affetmedi ve topu ağlara gönderdi.

Fark 8 puana çıktı.

Fark 8 puana çıktı.

Galatasaray dün evinde Sivasspor'u yenerek farkı maç fazlasıyla 8 puana çıkarmıştı. 

Bugün alınan mağlubiyetle bu fark sabit kaldı ve bitime dört hafta kala Fenerbahçe ağır yara aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
35
19
8
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın