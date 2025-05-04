Beşiktaş Deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 Yendi

Beşiktaş derbisinde kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Mourinho, savunma hattını Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar ve Mert Müldür'den oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ikilisini görevlendiren 62 yaşındaki çalıştırıcı, hücum hattında Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Anderson Talisca'ya şans verdi. Mourinho, gol yollarında ise Youssef En-Nesyri'ye güvendi.

Beşiktaş ise Fenerbahçe karşısına şu 11 ile çıktı:

Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Arthur Masuaku, Emrecan Terzi, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Mustafa Hekimoğlu ve Rafa Silva.