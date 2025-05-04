Beşiktaş Deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 Yendi
Haftanın kritik maçında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Bu sezon iyi bir görüntü çizmeyen Beşiktaş, derbilerde gösterdiği performansla bir kez daha kendine hayran bıraktı.
Siyah beyazlılar Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 yenerek bir derbiyi daha galibiyetle tamamladı.
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında puan farkı bitime dört hafta kala 8'de kaldı.
Beşiktaş ise 3.'lük yolunda kritik bir galibiyet aldı.
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Haftanın maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'ye konuk oldu.
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Beşiktaş bu sezon bir derbiden daha mutlu ayrıldı.
Fark 8 puana çıktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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