onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Arda Güler'den Celta Vigo'ya Muhteşem Gol!

Arda Güler'den Celta Vigo'ya Muhteşem Gol!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.05.2025 - 15:36

La Liga'nın 34. haftasında evinde Celta Vigo'yu konuk eden Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, ilk 11 başladığı karşılaşmada harika bir gole imza attı. Eflatun-beyazlılar, Arda'nın attığı golle skorda üstünlüğü ele aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arda'nın muhteşem golü 👇

Golün başka açıları 👇

Arda büyük sevinç yaşarken Mbappe'nin yüz ifadesi ise şöyle 🙄

Arda büyük sevinç yaşarken Mbappe'nin yüz ifadesi ise şöyle 🙄

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın