Arda Güler'den Celta Vigo'ya Muhteşem Gol!
La Liga'nın 34. haftasında evinde Celta Vigo'yu konuk eden Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, ilk 11 başladığı karşılaşmada harika bir gole imza attı. Eflatun-beyazlılar, Arda'nın attığı golle skorda üstünlüğü ele aldı.
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Arda'nın muhteşem golü 👇
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Arda büyük sevinç yaşarken Mbappe'nin yüz ifadesi ise şöyle 🙄
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