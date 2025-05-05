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TBMM’ye Kanun Teklifi Sunuldu: Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramından Sonra Üçüncü Dini Bayram mı Geliyor?

TBMM’ye Kanun Teklifi Sunuldu: Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramından Sonra Üçüncü Dini Bayram mı Geliyor?

Kurban Bayramı Ramazan Bayramı tatil
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.05.2025 - 15:50

Ramazan ve kurban bayramlarından sonra üçüncü bir dini bayram için TBMM'ye kanun teklifi sunuldu. Öneri CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'dan geldi. Eğer kabul edilirse resmi tatil de olacak.

Teklifin gerekçesinde Hicri takvime göre 10 Muharrem 61 (miladi 10 Ekim 680) tarihinde Kerbela'da Hz. Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin şehit edilmesinin Alevi inancında merkezi bir yere sahip olduğunu vurgulandı.

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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TBMM Başkanlığı'na üçüncü bir dini bayram için sunduğu kanun teklifinde, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da değişiklik yapılmasını önerdi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TBMM Başkanlığı'na üçüncü bir dini bayram için sunduğu kanun teklifinde, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da değişiklik yapılmasını önerdi.

Sarıbal, teklifin gerekçesinde; Hicri takvime göre 10 Muharrem 61 (miladi 10 Ekim 680) tarihinde Kerbela'da Hz. Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin şehit edilmesinin Alevi inancında merkezi bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Alevilerin, Muharrem'in 1'inden 12'sine kadar oruç tuttuğunu ve matem yaşadığını belirten Sarıbal, 13'üncü günün ise aşure pişirilip dağıtılan, kurban kesilen, aile büyüklerinin ziyaret edildiği özel bir gün olduğunu kaydetti.

Gerekçede, 'Alevi inancının önemli bir günü olan Muharrem Ayı’nın 13’üncü gününde Alevilerin de inanç özgürlüklerini yaşaması, Anayasa’nın inanç özgürlüğü ve eşitlik ilkesinin bir gereğidir. Ancak bugüne kadar Alevi vatandaşlarımızın bu inançsal ritüellerini kamusal alanda özgürce ve rahatlıkla yerine getirmelerine imkan sağlayacak düzenlemeler yapılmamış, kutsal günlerin takvimsel ve yasal çerçevede tanınması sağlanmamıştır' ifadeleri kullanıldı.

Sarıbal, 'Aşure Günü'nün dini bayram ilan edilmesi; toplumsal barışı güçlendirecek, inançlar arası saygıyı artıracak ve devletin tüm yurttaşlarına eşit mesafede durduğu yönündeki güveni pekiştirecektir' ifadelerini kullandı.

Teklifin yasalaşması halinde Türkiye'de dini bayram olarak kabul edilen Ramazan ve Kurban Bayramı'na yeni bir bayram daha eklenmiş olacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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