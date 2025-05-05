TBMM’ye Kanun Teklifi Sunuldu: Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramından Sonra Üçüncü Dini Bayram mı Geliyor?
Ramazan ve kurban bayramlarından sonra üçüncü bir dini bayram için TBMM'ye kanun teklifi sunuldu. Öneri CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'dan geldi. Eğer kabul edilirse resmi tatil de olacak.
Teklifin gerekçesinde Hicri takvime göre 10 Muharrem 61 (miladi 10 Ekim 680) tarihinde Kerbela'da Hz. Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin şehit edilmesinin Alevi inancında merkezi bir yere sahip olduğunu vurgulandı.
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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TBMM Başkanlığı'na üçüncü bir dini bayram için sunduğu kanun teklifinde, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da değişiklik yapılmasını önerdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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