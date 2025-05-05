TBMM’ye Kanun Teklifi Sunuldu: Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramından Sonra Üçüncü Dini Bayram mı Geliyor?

Sarıbal, teklifin gerekçesinde; Hicri takvime göre 10 Muharrem 61 (miladi 10 Ekim 680) tarihinde Kerbela'da Hz. Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin şehit edilmesinin Alevi inancında merkezi bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Alevilerin, Muharrem'in 1'inden 12'sine kadar oruç tuttuğunu ve matem yaşadığını belirten Sarıbal, 13'üncü günün ise aşure pişirilip dağıtılan, kurban kesilen, aile büyüklerinin ziyaret edildiği özel bir gün olduğunu kaydetti.

Gerekçede, 'Alevi inancının önemli bir günü olan Muharrem Ayı’nın 13’üncü gününde Alevilerin de inanç özgürlüklerini yaşaması, Anayasa’nın inanç özgürlüğü ve eşitlik ilkesinin bir gereğidir. Ancak bugüne kadar Alevi vatandaşlarımızın bu inançsal ritüellerini kamusal alanda özgürce ve rahatlıkla yerine getirmelerine imkan sağlayacak düzenlemeler yapılmamış, kutsal günlerin takvimsel ve yasal çerçevede tanınması sağlanmamıştır' ifadeleri kullanıldı.

Sarıbal, 'Aşure Günü'nün dini bayram ilan edilmesi; toplumsal barışı güçlendirecek, inançlar arası saygıyı artıracak ve devletin tüm yurttaşlarına eşit mesafede durduğu yönündeki güveni pekiştirecektir' ifadelerini kullandı.

Teklifin yasalaşması halinde Türkiye'de dini bayram olarak kabul edilen Ramazan ve Kurban Bayramı'na yeni bir bayram daha eklenmiş olacak.