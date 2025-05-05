21 Single, 30 Albüm, 18 Milyon Dolar! Sezen Aksu, Müzik Haklarını Universal Music Group’a Sattı
Universal Music Group (UMG) Türk müziğinin 'Minik Serçe'si Sezen Aksu'nun şarkı haklarını satın aldı. Oda TV’de yer alan habere göre; Sezen Aksu müzik haklarını 18 milyon dolara sattı.
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Universal Music Group'un (UMG) Sezen Aksu'nun 21 single, 30 albümünü satın aldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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