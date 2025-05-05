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21 Single, 30 Albüm, 18 Milyon Dolar! Sezen Aksu, Müzik Haklarını Universal Music Group’a Sattı

21 Single, 30 Albüm, 18 Milyon Dolar! Sezen Aksu, Müzik Haklarını Universal Music Group’a Sattı

Sezen Aksu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.05.2025 - 14:57 Son Güncelleme: 05.05.2025 - 15:05

Universal Music Group (UMG) Türk müziğinin 'Minik Serçe'si Sezen Aksu'nun şarkı haklarını satın aldı. Oda TV’de yer alan habere göre; Sezen Aksu müzik haklarını 18 milyon dolara sattı.

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Universal Music Group'un (UMG) Sezen Aksu'nun 21 single, 30 albümünü satın aldı.

Universal Music Group'un (UMG) Sezen Aksu'nun 21 single, 30 albümünü satın aldı.

Aksu'nun 21 single ve 30 albümden oluşan eserlerinin yayınlanma, senkronizasyon ve telif hakları UMG'ye devredildi. Bu satın alma süreciyle ilgili herhangi bir fiyat açıklaması ise yapılmadı.

Odatv’nin haberine göre, Sezen Aksu, 21 single, 30 albümden oluşan haklarını 18 milyon dolara yakın bir fiyata (695 milyon TL) Universal Music Group’a sattı.

UMG, Warner ve Believe gibi şirketlerin başka Türk sanatçıların repertuvarlarını satın alma trafiğinde olduğu da öğrenildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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