21 Single, 30 Albüm, 18 Milyon Dolar! Sezen Aksu, Müzik Haklarını Universal Music Group’a Sattı

Aksu'nun 21 single ve 30 albümden oluşan eserlerinin yayınlanma, senkronizasyon ve telif hakları UMG'ye devredildi. Bu satın alma süreciyle ilgili herhangi bir fiyat açıklaması ise yapılmadı.

Odatv’nin haberine göre, Sezen Aksu, 21 single, 30 albümden oluşan haklarını 18 milyon dolara yakın bir fiyata (695 milyon TL) Universal Music Group’a sattı.

UMG, Warner ve Believe gibi şirketlerin başka Türk sanatçıların repertuvarlarını satın alma trafiğinde olduğu da öğrenildi.