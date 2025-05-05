Çukulata Kız Şarkısıyla Ünlenen Ünlü Şarkıcı Ragga Oktay Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
90’ların şarkıcısı Ragga Oktay, hem kişiliği hem aksanıyla hafızalara kazınmıştı. Yıllar sonra Nişantaşı’nda yeğenleriyle gezerken görüntülenen ünlü isim son haliyle dikkat çekti. Müziği bırakmadığını belirten Ragga Oktay, “Konserlere devam ediyorum” diyerek hayranlarını sevindirdi.
Bir dönem “Çukulata Kız”la ortalığı kasıp kavuran şarkıcı, müzikten hiç kopmadığını söyledi.
İşte yıllar sonra ortaya çıkan Ragga Oktay’dan dikkat çeken açıklamalar ve son hali…
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90’lı yılların sonunda çıkardığı albümle bir anda tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
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Bir dönem müzik sahnelerinden biraz uzaklaşsa da “Sana Deli Gibi Aşık” şarkısıyla adeta ikinci bir çıkış yaptı.
Basın mensuplarını kırmayan Ragga Oktay, müzikle olan bağını hiç koparmadığını belirtti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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