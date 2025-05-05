Çukulata Kız Şarkısıyla Ünlenen Ünlü Şarkıcı Ragga Oktay Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Asıl adı Oktay Yurtalan olan Ragga Oktay, o yıllarda “Çukulata Kız” şarkısıyla öyle bir patlama yaşadı ki kendine has aksanı ve tarzıyla ekranlarda fırtına gibi esti.

Hollanda doğumlu olan şarkıcı yalnızca müziğiyle değil, enerjisi ve sempatik tavırlarıyla da herkesin gönlünü fethetti. Hatta öyle ki reklam filmleri ve dizi projeleri bile onun enerjisinden nasibini aldı.