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Çukulata Kız Şarkısıyla Ünlenen Ünlü Şarkıcı Ragga Oktay Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Çukulata Kız Şarkısıyla Ünlenen Ünlü Şarkıcı Ragga Oktay Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.05.2025 - 11:06

90’ların şarkıcısı Ragga Oktay, hem kişiliği hem aksanıyla hafızalara kazınmıştı. Yıllar sonra Nişantaşı’nda yeğenleriyle gezerken görüntülenen ünlü isim son haliyle dikkat çekti. Müziği bırakmadığını belirten Ragga Oktay, “Konserlere devam ediyorum” diyerek hayranlarını sevindirdi. 

Bir dönem “Çukulata Kız”la ortalığı kasıp kavuran şarkıcı, müzikten hiç kopmadığını söyledi. 

İşte yıllar sonra ortaya çıkan Ragga Oktay’dan dikkat çeken açıklamalar ve son hali…

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90’lı yılların sonunda çıkardığı albümle bir anda tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

90’lı yılların sonunda çıkardığı albümle bir anda tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Asıl adı Oktay Yurtalan olan Ragga Oktay, o yıllarda “Çukulata Kız” şarkısıyla öyle bir patlama yaşadı ki kendine has aksanı ve tarzıyla ekranlarda fırtına gibi esti. 

Hollanda doğumlu olan şarkıcı yalnızca müziğiyle değil, enerjisi ve sempatik tavırlarıyla da herkesin gönlünü fethetti. Hatta öyle ki reklam filmleri ve dizi projeleri bile onun enerjisinden nasibini aldı.

Bir dönem müzik sahnelerinden biraz uzaklaşsa da “Sana Deli Gibi Aşık” şarkısıyla adeta ikinci bir çıkış yaptı.

Bir dönem müzik sahnelerinden biraz uzaklaşsa da “Sana Deli Gibi Aşık” şarkısıyla adeta ikinci bir çıkış yaptı.

O dönemlerde sosyal medyada da oldukça aktif olan Ragga Oktay, ülkemizde üst üste gelen zamlara tepkisini “50 TL” adını verdiği şarkısıyla dile getirmişti. 

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün Nişantaşı City’s AVM’de yeğenleriyle alışveriş yaparken objektiflere takıldı.

Basın mensuplarını kırmayan Ragga Oktay, müzikle olan bağını hiç koparmadığını belirtti.

Basın mensuplarını kırmayan Ragga Oktay, müzikle olan bağını hiç koparmadığını belirtti.

“Müziği bırakmadım, konserlere hala devam ediyorum” diyen Oktay, aynı zamanda ailesinin hala Hollanda’da yaşadığını, kendisinin de Türkiye'de işleri olduğu için kaldığını ancak sık sık ailesinin yanına gidip geldiğini söyledi.

Müzik tarzının kategoriye sığmadığını söyleyen Ragga Oktay, “Kategorisi zor. Hafif Türk motifleri olan, kendime has bir tarzım var diyerek müzikteki duruşunu ortaya koydu. 

Günümüz şarkılarına da değinen Oktay, “Kaliteli işler de var, kalitesiz olanlar da. Zaten bizim zamanımızda da böyleydi. Her dönemin kendi havası var. Gençleri her zaman destekliyorum, çünkü bir şekilde başarılı olmuşlar ki dinleniyorlar” dedi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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