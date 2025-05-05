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Annesini Toprağa Veren Megastar Tarkan Konserlerine Neden Devam Ettiğini Tüm Samimiyetiyle Açıkladı

Annesini Toprağa Veren Megastar Tarkan Konserlerine Neden Devam Ettiğini Tüm Samimiyetiyle Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.05.2025 - 10:17

Avrupa turnesi için yola çıkan Tarkan, geçtiğimiz haftalarda annesi Neşe Tevetoğlu’nu kaybetmenin derin acısını yaşamıştı. Vefat haberiyle yıkılan Megastar, apar topar İstanbul’a gelmiş, annesini gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlamıştı. Ardından Stuttgart konserinde sahneye çıkan Tarkan, şarkı söylerken hüngür hüngür ağlamış ve izleyenleri de gözyaşlarına boğmuştu. 

Şimdi ise turneye kaldığı yerden devam eden sanatçı, Hamburg konserinde ilk kez bu süreçte neden konserlerine ara vermek istemediğini açıkladı. Sözleri yürek burktu.

İşte detaylar...

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Türk pop müziğinin gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri olan Tarkan’ı anlatmaya gerek yok aslında…

Türk pop müziğinin gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri olan Tarkan’ı anlatmaya gerek yok aslında…

Neredeyse 30 yıla yakın bir süredir sahnelerde olan, hit üstüne hit çıkaran, sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da büyük bir hayran kitlesi bulunan Megastar, son dönemde özel hayatındaki büyük bir acıyla gündemdeydi.

16 Nisan’da Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu hayata gözlerini yumdu. Almanya’da Avrupa turnesindeyken acı haberi alan Tarkan, hemen İstanbul’a döndü. Annesini gözyaşları içinde toprağa veren ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı içten paylaşımda, “Anne kaybı içte yanan har bir ateş. Öyle kolay da sönmeyecek” diyerek yürek burktu. 

Eşi Pınar Tevetoğlu’na ve kızı Liya’ya teşekkür eden Tarkan, destek olan herkese duygusal bir teşekkür mesajı da yayınlamıştı.

Bu kadar taze bir kaybın ardından sahneye çıkmak kolay olmadı elbette…

Bu kadar taze bir kaybın ardından sahneye çıkmak kolay olmadı elbette…

Ama Megastar bunu yaptı. Stuttgart konseriyle turneye devam kararı alan Tarkan, sahnede annesinin fotoğrafını barkovizyona yansıttı ve “Uzun İnce Bir Yoldayım”ı gözyaşları içinde söyledi. İzleyenler de en az onun kadar duygulandı.

Ve şimdi sıra Hamburg’daydı… Konser öncesi provalardan kareler paylaşan Tarkan, sahnede ise duygularını tutamadı. “Biraz daha zamana ihtiyacım var” diyen sanatçı, turneye neden devam ettiğini şu sözlerle açıkladı:

“Nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız daha iyiyim. İnişli çıkışlı dalgalar gibi, bazen vuruyor bazen duruluyorum. Sizi de bugün üzmek istemiyorum. Ama ara ara durgunluğumu hoş görün. Sizin enerjinize çok ihtiyacım var. Bu yüzden konserlere devam edeceğim dedim. Çünkü ihtiyacım var… İyi günde kötü günde birlikte olmalıyız.”

İşte o anlar:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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