Annesini Toprağa Veren Megastar Tarkan Konserlerine Neden Devam Ettiğini Tüm Samimiyetiyle Açıkladı

Neredeyse 30 yıla yakın bir süredir sahnelerde olan, hit üstüne hit çıkaran, sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da büyük bir hayran kitlesi bulunan Megastar, son dönemde özel hayatındaki büyük bir acıyla gündemdeydi.

16 Nisan’da Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu hayata gözlerini yumdu. Almanya’da Avrupa turnesindeyken acı haberi alan Tarkan, hemen İstanbul’a döndü. Annesini gözyaşları içinde toprağa veren ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı içten paylaşımda, “Anne kaybı içte yanan har bir ateş. Öyle kolay da sönmeyecek” diyerek yürek burktu.

Eşi Pınar Tevetoğlu’na ve kızı Liya’ya teşekkür eden Tarkan, destek olan herkese duygusal bir teşekkür mesajı da yayınlamıştı.