Annesini Toprağa Veren Megastar Tarkan Konserlerine Neden Devam Ettiğini Tüm Samimiyetiyle Açıkladı
Avrupa turnesi için yola çıkan Tarkan, geçtiğimiz haftalarda annesi Neşe Tevetoğlu’nu kaybetmenin derin acısını yaşamıştı. Vefat haberiyle yıkılan Megastar, apar topar İstanbul’a gelmiş, annesini gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlamıştı. Ardından Stuttgart konserinde sahneye çıkan Tarkan, şarkı söylerken hüngür hüngür ağlamış ve izleyenleri de gözyaşlarına boğmuştu.
Şimdi ise turneye kaldığı yerden devam eden sanatçı, Hamburg konserinde ilk kez bu süreçte neden konserlerine ara vermek istemediğini açıkladı. Sözleri yürek burktu.
İşte detaylar...
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Türk pop müziğinin gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri olan Tarkan’ı anlatmaya gerek yok aslında…
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Bu kadar taze bir kaybın ardından sahneye çıkmak kolay olmadı elbette…
İşte o anlar:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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