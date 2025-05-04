Zeynep Beşerler ve Emekli Basketbolcu Nedim Yücel İstanbul Gecelerinde El Ele Görüntülendi!
Oyuncu Zeynep Beşerler, eski basketbolcu Nedim Yücel ile birlikteliğini itiraf etmek durumunda kaldı. Ömer Can'ın objektiflerine yakalanan ikili, kısa bir röportaj verdi.
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2003 senesinde Tarkan'ın meşhur "Dudu" şarkısının klibinde yer alan Zeynep Beşerler'i tanıyorsunuzdur.
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Nedim Yücel ise şu anda Beşiktaş Basketbol Takımı'nın ve Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın genel menajeri olarak görev yapmakta.
Beşerler ve Yücel, İstanbul gecelerinde el ele dolaşırken magazin kameralarına yakalandı.
O anlar kameralara böyle yansıdı:
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