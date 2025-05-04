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Zeynep Beşerler ve Emekli Basketbolcu Nedim Yücel İstanbul Gecelerinde El Ele Görüntülendi!

Zeynep Beşerler ve Emekli Basketbolcu Nedim Yücel İstanbul Gecelerinde El Ele Görüntülendi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
05.05.2025 - 00:38

Oyuncu Zeynep Beşerler, eski basketbolcu Nedim Yücel ile birlikteliğini itiraf etmek durumunda kaldı. Ömer Can'ın objektiflerine yakalanan ikili, kısa bir röportaj verdi.

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2003 senesinde Tarkan'ın meşhur "Dudu" şarkısının klibinde yer alan Zeynep Beşerler'i tanıyorsunuzdur.

2003 senesinde Tarkan'ın meşhur "Dudu" şarkısının klibinde yer alan Zeynep Beşerler'i tanıyorsunuzdur.

'Alacakaranlık' dizisinde Filiz Çağlayan karakterini canlandırarak televizyon dünyasına adım atmıştı. Daha sonra 'Ihlamurlar Altında', 'Esir Kalpler', 'Nazlı Yarim', 'Aşk ve Ceza' ve 'Arka Sokaklar' gibi dizilerde önemli roller üstlenmişti.

Beşerler, 2013 yılında iş insanı Emir İçgören ile evlenmişti. 2016 yılında Kerem adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Ancak çift, 2024 yılının Nisan ayında evliliklerini sonlandırmıştı. 

Beşerler'in asıl geniş kitlelere kendini tanıtması ise 'Arka Sokaklar' dizisindeki Melek Serter karakteriyle olmuştu.

Nedim Yücel ise şu anda Beşiktaş Basketbol Takımı'nın ve Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın genel menajeri olarak görev yapmakta.

Nedim Yücel ise şu anda Beşiktaş Basketbol Takımı'nın ve Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın genel menajeri olarak görev yapmakta.

Basketbol kariyeri boyunca 10 kez Türkiye A Milli Basketbol Takımı formasını giyen Yücel, Beşiktaş, Pınar Karşıyaka, Antalya BB ve daha pek çok takımda oynamıştı.

Basketbolu bıraktıktan sonra yöneticilik kariyerine adım atan Yücel, 2017-2023 yılları arasında Frutti Extra Bursaspor'da genel menajerlik yapmıştı. 2023 yılında Beşiktaş Basketbol Takımı'nın genel menajeri olarak göreve başladı ve kulübün yeniden yapılanma sürecinde önemli rol oynadı.

Kendisi 2025 yılı itibarıyla, Beşiktaş'taki görevine ek olarak Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın genel menajeri olarak da atandı.

Beşerler ve Yücel, İstanbul gecelerinde el ele dolaşırken magazin kameralarına yakalandı.

Beşerler ve Yücel, İstanbul gecelerinde el ele dolaşırken magazin kameralarına yakalandı.

Beyoğlu'nda sarmaş dolaş, gecenin keyfini çıkartan çift bir anda kameraları görünce korktu. Yeni bir aşka yelken açan çift, aşktan ziyade 'havadan, sudan' konuşmayı tercih etti.

O anlar kameralara böyle yansıdı:

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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