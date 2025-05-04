Zeynep Beşerler ve Emekli Basketbolcu Nedim Yücel İstanbul Gecelerinde El Ele Görüntülendi!

Basketbol kariyeri boyunca 10 kez Türkiye A Milli Basketbol Takımı formasını giyen Yücel, Beşiktaş, Pınar Karşıyaka, Antalya BB ve daha pek çok takımda oynamıştı.

Basketbolu bıraktıktan sonra yöneticilik kariyerine adım atan Yücel, 2017-2023 yılları arasında Frutti Extra Bursaspor'da genel menajerlik yapmıştı. 2023 yılında Beşiktaş Basketbol Takımı'nın genel menajeri olarak göreve başladı ve kulübün yeniden yapılanma sürecinde önemli rol oynadı.

Kendisi 2025 yılı itibarıyla, Beşiktaş'taki görevine ek olarak Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın genel menajeri olarak da atandı.